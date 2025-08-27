EA Sports FC 26 includerà lo stadio Diego Armando Maradona grazie a un accordo con il Comune di Napoli

Una novità che farà sicuramente felici i tifosi partenopei, resa possibile da un accordo siglato tra la compagnia e il Comune di Napoli . Il Maradona diventa così il terzo stadio della Serie A Enilive ad apparire nel gioco, affiancandosi all' Allianz Stadium di Torino e al Bluenergy Stadium di Udine .

Electronic Arts ha annunciato che lo stadio Diego Armando Maradona , sede delle partite della SSC Napoli , sarà presente in EA Sports FC 26 per la prima volta nella storia della serie.

Lo stadio Maradona verrà ricreato con grandissima attenzione ai dettagli

EA Sports ha assicurato che lo stadio sarà ricreato con estrema fedeltà all'interno del gioco, a partire da FC 26, con grande attenzione a ogni dettaglio architettonico. Per garantire un'esperienza il più autentica possibile, i team tecnici di EA hanno effettuato rilievi e riprese audiovisive direttamente sul posto, catturando suoni, atmosfere e le peculiarità dello stadio. L'immagine di copertina offre un assaggio di come apparirà la struttura all'interno di EA Sports FC 26.

"Siamo davvero entusiasti di portare il leggendario stadio Diego Armando Maradona in FC 26, collaborando con la città di Napoli", ha dichiarato James Taylor, director of fottoball partnership di EA Sports Il feedback della community ha dato slancio a FC 26 e siamo lieti di poter soddisfare le richieste dei fan di avere questo stadio iconico nel gioco. Non vediamo l'ora di ammirare i tifosi del Napoli mentre festeggiano nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco".

"L'inserimento dello stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC 26 rappresenta un'ulteriore vetrina internazionale e motivo d'orgoglio per la città", ha detto Gaetano Manfredi, il Sindaco di Napoli. "Si tratta di un'occasione per raccontare Napoli e il suo tifo per gli azzurri a tutto il mondo, in particolare ai giovani che vivono questa passione anche attraverso il videogioco. L'atmosfera vibrante dello stadio Diego Armando Maradona accompagna la squadra Campione d'Italia in ogni fase di gioco, prima e dopo la partita. E sono certo che, anche nel videogioco, il tifo napoletano farà la differenza!''

Questa novità prosegue la collaborazione pluriennale tra EA Sports e SSC Napoli, iniziata lo scorso anno con l'inserimento della squadra partenopea con licenza ufficiale all'interno della serie EA Sports FC.

Prima di lasciarvi ricordiamo che EA Sports FC 26 sarà disponibile a partire dal 26 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch 2. Acquistando la Ultimate Edition, sarà possibile iniziare a giocare con una settimana di anticipo, ovvero dal 19 settembre.