Hollow Knight Silksong avrà la versione fisica, ma dovrete attendere per sapere la data di uscita

Il 4 settembre arriverà su computer e console l'atteso indie Hollow Knight Silksong... o per meglio dire arriverà in versione digitale. Se vi piace collezionare i giochi in formato fisico, però, sappiate che arriverà anche questa edizione ma dovrete attendere un po' di più, forse molto di più.
Vediamo tutti i dettagli sulla versione fisica di Hollow Knight Silksong.
Periodo di uscita e piattaforme della versione fisica di Hollow Knight Silksong
Per iniziare, sappiate che Hollow Knight Silksong in formato fisico sarà pubblicato in un periodo non meglio precisato del 2026: dovrebbe essere inizio anno, ma è difficile dire per ora esattamente quando.
Inoltre, la versione fisica di Hollow Knight Silksong sarà una esclusiva di Nintendo: arriverà infatti - almeno inizialmente - per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, anche se c'è da vedere se la versione per Nintendo Switch 2 includerà una vera cartuccia con l'intero titolo sopra oppure una scheda con chiave di gioco.
È un po' ironico che dopo grandi attese per scoprire la data di uscita di Hollow Knight Silksong, ci sia ancora una attesa per scoprire una seconda data di uscita del videogioco. Supponiamo che molti appassionati accetteranno l'idea di comprare subito il gioco in digitale e in caso acquistare la versione fisica per pura collezione quando sarà resa disponibile.
Ricordiamo, a scanso di equivoci, che Hollow Knight: Silksong esiste davvero e lo abbiamo provato!