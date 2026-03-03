EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A insieme per il programma programma FC FUTURES

Il campo, parte del progetto FC FUTURES e affidato all'ASD Fides SMA (affiliata al Centro Sportivo Italiano), è il 21° realizzato a livello globale. L'inaugurazione si è svolta alla presenza di Moise Kean e delle leggende della Serie A Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara.

EA SPORTS FC 26 ed Lega Calcio Serie A hanno inaugurato ufficialmente un nuovo campo da calcio comunitario presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano. L'obiettivo è offrire uno spazio sicuro e inclusivo capace di aumentare la partecipazione degli abitanti, rafforzare il tessuto locale e ispirare una nuova generazione di tifosi e calciatori.

Milano diventa così il simbolo di una nuova fase di FC FUTURES, il programma globale di EA SPORTS dedicato agli investimenti strutturali nel calcio di base. L'iniziativa prevede interventi a lungo termine su strutture comunitarie, borse di studio e nuovi programmi di allenamento ispirati agli esercizi presenti nel videogioco, con l'intento di ampliare l'accesso al calcio, favorire un coinvolgimento duraturo dei ragazzi e avere un forte impatto sociale, culturale e sportivo.

L'inaugurazione del campo

Come ha spiegato James Salmon, Sr Director, Partnership Marketing di EA SPORTS FC, "FC FUTURES è molto di più che nuove strutture sportive: riguarda l'accesso, l'ispirazione e l'impatto a lungo termine". Ha inoltre sottolineato che, grazie alla partnership con la Lega Serie A a Milano, si sta creando "uno spazio che apre possibilità ai giovani attraverso il calcio", mostrando come la tecnologia possa contribuire a far crescere il gioco in modo concreto: "utilizzando il gameplay per ispirare esercizi di allenamento reali, collegando in modo unico l'innovazione digitale all'apprendimento sul campo".

La collaborazione si rafforza anche attraverso il lancio di borse di studio annuali destinate ai giovani calciatori, con l'obiettivo di generare un impatto sostenibile nelle comunità locali. L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha evidenziato l'importanza di "sostenere il calcio dalla base, dai campetti di periferia" per favorire la crescita dei campioni e dei tifosi del futuro. L'inaugurazione del campo rappresenta, secondo De Siervo, "un segno concreto" di come le sinergie tra i principali stakeholder del calcio possano creare un circolo virtuoso capace di portare risorse a tutti i livelli. La presenza di Kean e delle Legends, unita alle iniziative previste nei prossimi anni, offrirà ai giovani "non solo un bellissimo campo dove divertirsi e un ricordo indelebile, ma soprattutto gli strumenti per crescere al meglio come calciatori, tifosi e persone".

L'evento inaugurale ha celebrato l'incontro tra calcio, musica e cultura. Moise Kean, attaccante della Nazionale Italiana e dell'ACF Fiorentina, nonché artista presente nella colonna sonora di EA SPORTS FC 26, ha partecipato alla giornata e presentato un kit personalizzato co-creato per l'occasione, ora sbloccabile nel gioco tramite il Bundle Divise Colonna Sonora. "È un onore essere qui a sostenere FC Futures e vedere l'impatto che il calcio di base può avere sui giovani giocatori. Inaugurare questo campo significa creare opportunità e ispirare la prossima generazione", ha dichiarato. Ha inoltre aggiunto: "Essendo il primo giocatore ad avere una canzone inclusa in EA SPORTS FC, è stata un'esperienza fantastica progettare un Kit Vanity disponibile nel gioco e creato appositamente per i ragazzi a questo evento. È un momento di orgoglio unire il mio calcio e la mia musica".

Il campo ospiterà continuativamente dei programmi come "Words on the Field", realizzato con l'associazione Parole O_Stili, rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 12 anni per promuovere un uso più consapevole e responsabile del linguaggio, dentro e fuori dal campo.