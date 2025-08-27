I giochi "gratis" di PS Plus Essential di settembre 2025 sono stati svelati

I giochi gratis del livello base di PlayStation Plus saranno pubblicati come sempre il primo martedì del mese, ovvero martedì 2 settembre 2025 : avrete tempo fino al 6 di ottobre per aggiungerli alla vostra libreria della console. Una volta fatto, potrete scaricarli e avviarli per sempre fintanto che siete abbonati al servizio di Sony.

Sony Interactive Entertainment ha svelato quali sono i giochi gratuiti per tutti gli abbonati a PS Plus Essential di settembre 2025 . I giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno accedere ai seguenti titoli:

I dettagli sui giochi di PS Plus di settembre 2025

Psychonauts 2 è il videogioco di Double Fine Productions e pubblicato da Xbox Game Studios. In questa avventura platform torniamo a vestire i panni di Razputin "Raz" Aquato, che deve viaggiare nelle menti come super spia.

Stardew Valley è il famosissimo gioco di simulatore di agricoltura di ConcernedApe, che ci mette a capo di una fattoria sgangherata e ci chiede di rimetterla in sesto, viaggiando attraverso le stagioni, andando a spaccare pietre in miniera e facendo amicizia con gli abitanti della vicina cittadina. Si può anche giocare in cooperativa e l'arrivo su PS Plus è perfetto in tale senso.

Infine, Viewfinder è un puzzle game completamente fondato sui punti di vista: facendo delle foto al mondo di gioco possiamo "incollare" parti di realtà sopra di esso e quindi creare nuovi passaggi in luoghi 3D complessi da navigare altrimenti.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi del PS Plus di settembre 2025? Sono di vostro gradimento oppure a questo giro vi occuperete di altro? Se siete interessanti anche ai livelli più elevati del servizio, ecco i giochi PS4 e PS5 di agosto di PlayStation Plus Extra e Premium.