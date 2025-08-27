0

Un gioco di guida con ottimi voti è gratis su PS5 per tutti gli abbonati PS Plus

Se siete giocatori di PS5 e siete abbonati a PS Plus allora sappiate che potete scaricare un gioco di guida con ottime recensioni su console: parliamo di CarX Street, vediamo cos'è e il link per ottenerlo.

27/08/2025
Se siete abbonati a PS Plus, allora sarete felici di sapere che c'è un nuovo gioco gratuito per voi: si chiama CarX Street e non pare un'aggiunta al catalogo dei giochi di Essential, né di Extra o Premium, ma un vero e proprio regalo degli sviluppatori.

CarX Street è stato pubblicato in versione PS5 il 24 luglio e ha una valutazione alquanto positiva, visto che su console con oltre 2400 recensioni ha una media di 4.27 su 5. Potete aggiungerlo al vostro account fino all'11 settembre (ore 00:59 italiane, quindi fatelo entro il 10 settembre).

Che gioco è CarX Street e il link per scaricarlo

CarX Street, come detto, è un gioco di guida, precisamente un titolo online che supporta fino a 16 giocatori. Ci permette di esplorare vari luoghi, da "pendii montuosi, vaste autostrade e trafficate strade cittadine". Potremo inoltre gestire la nostra auto in modo approfondito per poi giocare da soli o in multigiocatore.

In rete ci sono poche recensioni per CarX Street, ma in media sono positive affermando che pur avendo uno stile un po' vecchio, riesce a essere un gioco divertente. A pagamento forse non sarebbe un acquisto sicuro nemmeno per i fan del genere, ma accedere a una versione gratuita pare una buon proposta da non rifiutare.

Se anche voi volete provare CarX Street, potete andare a questo indirizzo del PlayStation Store: una volta aggiunto alla libreria dovrebbe essere vostro per sempre, ma dovrete essere abbonati a PS Plus per giocare.

