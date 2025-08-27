Un gioco di guida con ottimi voti è gratis su PS5 per tutti gli abbonati PS Plus

Se siete abbonati a PS Plus, allora sarete felici di sapere che c'è un nuovo gioco gratuito per voi: si chiama CarX Street e non pare un'aggiunta al catalogo dei giochi di Essential, né di Extra o Premium, ma un vero e proprio regalo degli sviluppatori.

CarX Street è stato pubblicato in versione PS5 il 24 luglio e ha una valutazione alquanto positiva, visto che su console con oltre 2400 recensioni ha una media di 4.27 su 5. Potete aggiungerlo al vostro account fino all'11 settembre (ore 00:59 italiane, quindi fatelo entro il 10 settembre).