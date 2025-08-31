Il filmato d'apertura di Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles è davvero evocativo

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles uscirà il 30 settembre 2025. Manca poco per giocarci e ora Square Enix ha condiviso il filmato di apertura , che ci regala le stesse sensazioni di allora, ricatapultandoci dentro questo classico della strategia, che vanterà dialoghi completamente doppiati, grafica migliorata e molteplici miglioramenti al gameplay.

Il video

Il video si apre con una vista notturna su un paesaggio montuoso, con il logo di Square Enix che appare in primo piano. L'inquadratura si allarga rivelando un castello in lontananza, avvolto dalla nebbia, creando un'atmosfera misteriosa. Un'aquila spicca il volo, guidando lo spettatore attraverso uno stretto canyon con una cascata, fino a che il cielo si apre su un'alba mozzafiato. A questo punto, appare il titolo "Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles", accompagnato da una musica epica.

La scena successiva mostra le rovine di un'antica città, dove un gruppo di cavalieri in armatura dorata, in sella a creature simili a chocobo, attraversa il paesaggio desolato. Un giovane cavaliere con i capelli castani e un mantello bianco guida il gruppo. La comitiva prosegue il suo viaggio attraverso diverse ambientazioni: vasti prati verdi, un fiume che attraversano con impeto e una foresta fitta e ombrosa. Lo stile di animazione ricorda un acquerello in movimento, con contorni marcati e colori tenui. Da qui si viene introdotti alla storia del gioco, in un crescendo gestito davvero alla perfezione.

Per il resto, vi ricordiamo alcune delle novità introdotte in Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: un'interfaccia utente nuova di zecca, che rende più rapido e semplice controllare le proprie unità, vedere l'ordine dei turni e altro ancora; grafica aggiornata per apparire al meglio sugli schermi HD; doppiaggio completo in inglese e giapponese, con il cast che include Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Cidolfus), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg), e i camei di Cody Christian (Cloud Strife dalla serie remake di FINAL FANTASY VII) e Briana White (Aerith Gainsborough dalla serie remake di FINAL FANTASY VII) nei panni di Cloud e della Fioraia; Vista Tattica, una nuova funzione he rende più facile analizzare il terreno e pianificare le proprie azioni sul campo di battaglia.

Sarà anche possibile modificare la velocità di battaglia e selezionare diversi livelli di difficoltà, che andranno dalla modalità storia a una sfida davvero hardcore. Da sottolineare che il pacchetto comprende anche l'edizione classica del gioco, per amore dei nostalgici.