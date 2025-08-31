Stardew Valley non si ferma: annunciata la versione 1.7

A quanto pare, l'impegno preso da Eric Barone, in arte ConcernedApe, a inizio anno di non lavorare più a Stardew Valley fino al lancio di Haunted Chocolatier è durato poco, visto che ha annunciato la versione 1.7 del suo famosissimo simulatore di fattoria, che otterrà così tanti nuovi contenuti gratuiti (si spera).

L'annuncio e la conferma

Durante uno dei recenti concerti dal vivo della Stardew Valley Symphony of Seasons, Barone si è rivolto al pubblico affermando che ci sarebbe stato un altro aggiornamento, che poi ha confermato con un post su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Ok, l'ho rivelato al concerto di ieri sera e ora la notizia è uscita allo scoperto", ha scritto, "quindi lo confermo a tutti: ci sarà un aggiornamento 1.7 di Stardew Valley. Nessuna data di uscita, nessuna stima. Ma accadrà".

Naturalmente, anche Haunted Chocolatier è ancora in sviluppo. Nelle risposte all'annuncio, Barone ha spiegato: "Il mio piano è che questo non ostacolerà lo sviluppo di Haunted Chocolatier"

Purtroppo non ci sono dettagli su cosa possiamo aspettarci da entrambi e, visto che Barone lavora quasi da solo, non c'è modo di sapere cosa gli frulli per la testa. Non ci resta che aspettare.

Come detto, Stardew Valley è il simulatore di fattoria più amato della storia dei videogiochi. Nato come clone di Harvest Moon, ha preso la scena del genere diventando uno dei titoli più giocati di Steam, capace di crearsi una comunità fedele che, da anni, segue tutte le evoluzioni del gioco.