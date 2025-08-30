Kirby e la Terra Perduta a confronto su Nintendo Switch e Switch 2 in un video

Con l'arrivo della Nintendo Switch 2 Edition di Kirby e la Terra Perduta, il canale YouTube GVG ha pubblicato un video confronto con la versione originale per Nintendo Switch, evidenziando le principali differenze tra le due edizioni del gioco sulle console di casa Nintendo.

La differenza più evidente e significativa riguarda il framerate: su Nintendo Switch 2 il gioco gira a 60 fps stabili, contro i 30 fps della versione per Switch 1. Questo si traduce in un'esperienza di gioco decisamente più fluida e piacevole, un vantaggio importante per un platform adventure. Inoltre, grazie al framerate raddoppiato, gli elementi in movimento in lontananza, che nella versione originale erano animati a soli 15 fps, ora si muovono a 30 fps, risultando molto meno scattosi e più naturali. Un altro miglioramento riguarda la risoluzione, che in modalità docked passa da 1080p a 1440p, offrendo immagini più nitide e dettagliate, soprattutto su schermi di grandi dimensioni.