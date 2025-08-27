Kirby e la terra perduta, scopriamo la Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale

Per chi non sapesse cosa sia Kirby e la terra perduta e perché è probabilmente la migliore avventura dell'adorabile batuffolo rosa di HAL Laboratory , vi consigliamo di leggere l'approfondita recensione pubblicata per Switch 1 visto che il gioco è praticamente identico.

Kirby e la terra perduta si aggiunge a quella schiera di titoli migliorati per Switch 2: i possessori della scheda o del codice originale possono aggiornare il software a pagamento, mentre tutti quelli che acquisteranno direttamente la Nintendo Switch 2 Edition avranno già tutto incluso. Non staremo a discutere sulla ragionevolezza di questa soluzione, ma vale la pena sottolineare che i miglioramenti non sono solo di ordine tecnico : c'è anche un contenuto inedito, intitolato "Il mondo astrale" su cui torneremo tra poco.

Il miglior Kirby di tutti i tempi?

La terra perduta è un mondo simile al nostro, suddiviso in biomi che HAL Laboratory è riuscito a diversificare non solo nella grafica, ma anche nella strutturazione: pur essendo stato pubblicizzato come il primo titolo della serie a essere completamente in 3D, il gioco non consente il controllo diretto della telecamera, che segue invece schemi prestabiliti, secondo un level design che gioca su inquadrature e prospettive. La mappa in 3D permette di scegliere gli stage disponibili, ma in ogni "mondo" ci sono stage classici, da superare in successione per arrivare al boss di turno, sia stage bonus chiamati Vie del tesoro, che si aprono al completamento di ogni missione principale o che si trovano semplicemente cercando i punti d'interazione nascosti nella mappa.

Kirby e la terra perduta in versione Switch 2 è ancora più bello da vedere

Selezionando la modalità cooperativa dal menù principale si può giocare in due, con un amico che controllerà un Waddle Dee armato di lancia (un piccolo passo indietro, rispetto alla pletora di personaggi giocabili in Kirby: Star Allies). Il nostro obiettivo sarà salvare proprio gli altri Waddle Dee che un misterioso nemico ha rapito e nascosto nei vari stage. Oltre a quelli che sono prigionieri nella gabbia alla fine del percorso, ce ne sono molti altri nascosti nei luoghi più disparati: alcuni sono piuttosto in vista, altri sono talmente imboscati che il gioco stesso, mosso a pietà, vi suggerirà come trovarli. Come tanti altri Kirby firmati HAL Laboratory, anche questo è una passeggiata. Il game over è praticamente impossibile e, morendo, si perdono alcune monete guadagnate. La sfida non sta nell'arrivare alla fine dello stage, ma nel trovare tutti i segreti e i collezionabili, come i progetti e le figurine. Gli stage sono mediamente lunghi, pieni di nemici e passaggi frenetici, e qualche volta basta essere troppo lenti per perdere un collezionabile: l'unica soluzione è giocarli e rigiocarli per completarli al 100%: il gioco è impegnativo, non difficile, una caratteristica che per molti giocatori può fare la differenza.

Dovremo impiegare la Boccomorfosi anche nei nuovi livelli astrali

Kirby può potenziare le iconiche abilità Copia nella città dei Waddle Dee portando al fabbro un progetto, qualche moneta e una o più pietre rare ottenute nelle Vie del Tesoro. Le abilità Copia stavolta non sono tantissime, inoltre HAL Laboratory ha ridotto il numero di mosse per ciascuna: un piccolo prezzo da pagare in cambio delle evoluzioni, tra le quali ne spiccano alcune davvero originali e potentissime come Fuoco di drago e Spada Meta Knight. La summenzionata città dei Waddle Dee è una specie di micro stage con i suoi segreti e collezionabili, tipo i distributori di figurine, la casetta di Kirby da personalizzare, il cinema per rivedere i filmati e una pletora di minigiochi.

Come già detto, il design dei livelli è brillante. Ogni livello è una successione organica e disinvolta di sfide che mettono alla prova i riflessi del giocatore o il suo intuito. Il gioco, per esempio, suggerisce sempre quale nemico assorbire per scoprire un segreto nelle vicinanze, ma spesso premia l'esplorazione e la curiosità, grazie anche alla Boccomorfosi che permette di assorbire certi oggetti e assumere la loro forma per affrontare un'enorme varietà di situazioni.

Impegnativo, mai frustrante e sempre divertente, Kirby e la terra perduta è un gioco che si completa nel giro di qualche serata, pur essendo più longevo di praticamente ogni altra avventura nella serie HAL Laboratory: ogni tanto staccare la spina dai giochi super difficili ed estenuanti può fare solo bene, ma la Nintendo Switch 2 Edition cambia qualcosa, in questo senso?