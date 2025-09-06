Su Steam sono disponibili i saldi di Focus Entertainment, da Warhammer 40.000: Space Marine 2 ad Atomic Heart

Su Steam sono iniziati i saldi di Focus Entertainment, con molti dei giochi dell'editore proposti a prezzi ribassati e molto interessanti. Vediamo alcune delle offerte disponibili.
Iniziamo con l'acclamato Warhammer 40.000: Space Marine 2, con lo sparatutto di Saber Interactive che al momento viene proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%. Proseguiamo con Banishers: Ghosts of New Eden, che ora potete aggiungere alla vostra libreria digitale per 19,99 euro, risparmiando il 60% sul prezzo canonico di 49,99 euro.
Altri sconti in evidenza
Tra i giochi in promozione troviamo anche la serie A Plague Tale. Innoncence viene proposto a 7,99 euro, mentre il sequel Requiem a 17,49 euro. Volendo potrete acquistarli entrambi in bundle a 24,49 euro. Cambiando completamente genere, anche lo sparatutto Atomic Heart ha ricevuto un forte sconto e potrete acquistarlo a 17,99 euro, contro i 59,99 euro canonici.
Segnaliamo anche Atlas Fallen a 13,99 euro (sconto del 65%), Chants of Sennaar a 11,99 euro (-40%), Aliens Fireteam Elite a 5,99 euro (-80%) e Aliens Dark Descent a 15,99 euro (-60%). Le offerte di Focus Entertainment resteranno attive su Steam fino al 15 settembre. Se siete interessati, trovate la pagina dedicata con tutte le promozioni a questo indirizzo.