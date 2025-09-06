0

Su Steam sono disponibili i saldi di Focus Entertainment, da Warhammer 40.000: Space Marine 2 ad Atomic Heart

Focus Entertainment ha lanciato tanti sconti su Steam sui suoi giochi di punta, inclusi Warhammer 40.000: Space Marine, la serie A Plague Tale e Atomic Heart.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/09/2025
Demetrian Titus in Warhammer 40.000: Space Marine 2

Su Steam sono iniziati i saldi di Focus Entertainment, con molti dei giochi dell'editore proposti a prezzi ribassati e molto interessanti. Vediamo alcune delle offerte disponibili.

Iniziamo con l'acclamato Warhammer 40.000: Space Marine 2, con lo sparatutto di Saber Interactive che al momento viene proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%. Proseguiamo con Banishers: Ghosts of New Eden, che ora potete aggiungere alla vostra libreria digitale per 19,99 euro, risparmiando il 60% sul prezzo canonico di 49,99 euro.

Altri sconti in evidenza

Tra i giochi in promozione troviamo anche la serie A Plague Tale. Innoncence viene proposto a 7,99 euro, mentre il sequel Requiem a 17,49 euro. Volendo potrete acquistarli entrambi in bundle a 24,49 euro. Cambiando completamente genere, anche lo sparatutto Atomic Heart ha ricevuto un forte sconto e potrete acquistarlo a 17,99 euro, contro i 59,99 euro canonici.

SEGA ha lanciato una ricchissima tornata di saldi su Steam, con decine di offerte SEGA ha lanciato una ricchissima tornata di saldi su Steam, con decine di offerte

Segnaliamo anche Atlas Fallen a 13,99 euro (sconto del 65%), Chants of Sennaar a 11,99 euro (-40%), Aliens Fireteam Elite a 5,99 euro (-80%) e Aliens Dark Descent a 15,99 euro (-60%). Le offerte di Focus Entertainment resteranno attive su Steam fino al 15 settembre. Se siete interessati, trovate la pagina dedicata con tutte le promozioni a questo indirizzo.

#Steam #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Su Steam sono disponibili i saldi di Focus Entertainment, da Warhammer 40.000: Space Marine 2 ad Atomic Heart