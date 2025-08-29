SEGA ha lanciato una ricchissima tornata di saldi su Steam, con decine di offerte

Tempo di saldi per SEGA su Steam. L'editore giapponese ha infatti messo in offerta tutti i suoi giochi, da quelli delle serie più famose, come i Persona e i Sonic, a quelli di catalogo. Pensate che potrete usufruire di riduzioni di prezzo fino al 75%. Ma non corriamo troppo e vediamo alcuni dei giochi scontati.
Le offerte
Intanto vi segnaliamo Total War: Warhammer III a 17,99 euro invece di 59,99 euro, con il gioco che attualmente ha recuperato moltissimo terreno, anche nell'amore del pubblico.
Se siete più tipi da giochi di ruolo giapponesi, sappiate che ci sono Metaphor: ReFantazio a 38,49 euro invece di 69,99 euro (-45%), Persona 3 Reload a 31,49 euro invece di 69,99 euro (-55%), Persona 5 Royal a 23,99 euro invece di 59,99 euro (-60%) e Shin Megami Tensei V: Vengeance a 26,99 euro invece di 59,99 euro (-55%).
Naturlamente ci sono titoli anche di altre serie, come il recente Two Point Museum venduto a 23,99 euro invece di 29,99 euro (-20%), Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii venduto a 38,99 euro invece di 59,99 euro (-35%) o Sonic X Shadows Generations venduto a 29,99 euro invece di 49,99 euro (-40%).
Infine, c'è spazio anche per ricordare i giochi di SEGA in arrivo nei prossimi mesi: Sonic Racing: CrossWorlds (25 settembre), Persona 4 Revival (da annunciare), Sonic Rumble (da annunciare) e SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS (da annunciare).
In ogni caso, il punto di partenza per tutto è la pagina dei saldi di SEGA su Steam.