Un leaker di Persona 6 rassicura i fan sullo stato dei lavori

Persona 5 è originariamente uscito nel 2016 (in Giappone, l'anno dopo nel resto del mondo) e il pubblico da allora sta attendendo l'annuncio di Persona 6 . Atlus però non pare intenzionata a parlarne. Perché?

Cosa ha detto il leaker su Persona 6

In un recente post sui social media, il noto insider "Nate the Hate" ha rivelato un dettaglio fondamentale sui lavori di Persona 6. Nello specifico, Nate the Hate ha chiarito che lo sviluppo di Persona 6 non è nei guai e il team non sta incontrando difficoltà, cosa che molti fan hanno iniziato a credere nel corso degli anni.

Ciò suggerisce che, anche se Atlus sta facendo penare il pubblico per un annuncio su Persona 6, il motivo di questa lunga attesa non è dovuto a problemi con il gioco stesso. Pertanto, i fan possono "stare tranquilli" (sempre che consideriamo il leak attendibile, si intende) sapendo che Persona 6 non sembra avere alcun problema che possa impedirne l'uscita.

Il motivo più credibile per cui Atlus non ha ancora parlato di Persona 6 è il fatto che ha preferito lavorare negli ultimi anni ad altri progetti, con il più importante rappresentato da Metaphor: ReFantazio, una nuova IP che ha certamente richiesto un certo impegno. Inoltre, negli anni la saga di Persona non è rimasta ferma: oltre a tutti gli spin-off di Persona 5, è arrivato il remake di Persona 3 ed è stato annunciato quello di Persona 4, che risulterà godibile in maniera "nuova e differente" anche rispetto all'originale. Forse nella mente di Atlus Persona 6 può tranquillamente attendere.