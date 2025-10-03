Persona 4 Revival risulterà godibile in maniera "nuova e differente" anche rispetto all'originale

In una recente intervista pubblicata dalla rivista giapponese 4Gamer nel corso del Tokyo Game Show, Kazuhisa Wada ha spiegato che Persona 4 Revival sta " venendo su molto bene " e che risulterà "godibile in maniera nuova e differente", facendo dunque intendere che il team sta cercando di dare un tocco innovativo a questo remake.

Il director del P-Studio, il team responsabile della serie Persona, ha riferito che i lavori su Persona 4 Revival stanno procedendo alla grande e che il nuovo remake risulterà godibile in maniera "nuova e differente" anche rispetto all'originale.

Qualcosa di nuovo al di là dei contenuti di Golden

"Persona 4 conteneva già tantissimi contenuti con l'arrivo della versione Persona 4 Golden, quindi quando ci siamo trovati a creare il prossimo 'R', non si trattava solo di aggiungere altri elementi, ma di creare un'esperienza che risultasse divertente in un modo nuovo e diverso" ha affermato Wada.

"E questo include l'enorme volume di contenuti già presenti, quindi, ad essere sinceri, è una sfida difficile. Ma sta prendendo forma molto bene!" Sembra dunque che le differenze apportate non siano tanto sul fronte dei contenuti, quanto forse in alcune meccaniche di gioco o nel modo in cui l'esperienza di gioco si compone.

Persona 4 Golden rappresentava già un'importante revisione dell'originale, con l'aggiunta di nuovi social link, nuove scene, nuovi livelli di difficoltà e contenuti bonus, ma il remake dovrebbe andare oltre queste aggiunte.

Di recente, Wada ha anche riferito che il team di Persona ha altri progetti in corso oltre a Persona 4 Revival e ha intenzione di celebrare il 30° anniversario in maniera sorprendente, facendo pensare a possibili novità su Persona 6 in arrivo nel 2026.