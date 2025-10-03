Il nuovo aggiornamento di Borderlands 4 risolve un grave problema che si verificava su PC e che determinava un progressivo peggioramento delle prestazioni: a quanto pare l'inconveniente era legato al caricamento degli shader e ora dovrebbe essere stato sistemato.

Per il resto, ci troviamo di fronte alla prima patch di bilanciamento significativa per il looter shooter sviluppato da Gearbox Software, il che significa che la maggior parte degli interventi sono stati effettuati appunto per bilanciare i personaggi e le loro armi, anche e soprattutto sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti.

"Per l'aggiornamento di oggi ci siamo concentrati sul creare una maggiore varietà di build regolando le abilità meno performanti", si legge nel post ufficiale. "Amon, in particolare, ha ricevuto una serie di aggiustamenti per avvicinarlo al livello di potere generale degli altri Cacciatori della Cripta."

"Le evocazioni di Vex e la potenza corpo a corpo di Rafa sono state modificate per rendere queste configurazioni più valide anche durante l'endgame. Infine, Harlowe ha ricevuto alcuni ritocchi per fare in modo che la Stasi abbia un buon valore agli occhi dei giocatori."