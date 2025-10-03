Dragon Ball Z invaderà Minecraft in un nuovo DLC cross-over in arrivo: ecco il teaser trailer

In questo nuovo DLC dedicato a Dragon Ball Z potrete "caricare Kamehameha e lanciare sfere Genkidama", in base a quanto riferito dagli sviluppatori nella presentazione, con il DLC che non ha ancora una data di uscita precisa ma dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno .

Un incontro che doveva capitare

Il teaser trailer in questione rappresenta una sorta di introduzione "narrativa" all'arrivo del nuovo DLC, mostrando l'introduzione delle sette sfere del drago nel mondo di Minecraft e facendo dunque presagire l'arrivo del bizzarro cross-over.

Non sappiamo ancora quali saranno precisamente i contenuti di questo DLC ma possiamo aspettarci probabilmente delle skin a tema con i personaggi principali della serie, oltre a oggetti collegati a questa all'interno del marketplace.

Nel frattempo, per un periodo di tempo limitato, è possibile ottenere l'oggetto speciale capelli Super Saiyan, ovvero la capigliatura fiammeggiante tipica dei combattenti Super Saiyan, da applicare al proprio personaggio in Minecraft e con l'opportuno stile del gioco.

I capelli in stile Super Saiyan saranno disponibili gratuitamente all'interno del marketplace fino al 4 novembre 2025, dunque avete ancora un mese pieno per poter approfittare dell'offerta. Anche questo DLC è stato annunciato nel corso dell'ultimo Minecraft Live, dove abbiamo visto le nuove evoluzioni del gioco da Mounts of Mayhem a Copper Age e altre novità.