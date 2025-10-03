0

Dragon Ball Z invaderà Minecraft in un nuovo DLC cross-over in arrivo: ecco il teaser trailer

Entro la fine dell'anno vedremo l'arrivo di Dragon Ball Z all'interno di Minecraft con uno speciale DLC dedicato, di cui possiamo intanto vedere il teaser trailer ufficiale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/10/2025
Dragon Ball Z x Minecraft, un'immagine del DLC
Mojang ha pubblicato il teaser trailer ufficiale del nuovo DLC di Minecraft a tema Dragon Ball Z, che consentirà di trasferire personaggi ed elementi della celebre serie di Akira Toriyama nel mondo a blocchi, con una collaborazione davvero molto interessante.

In questo nuovo DLC dedicato a Dragon Ball Z potrete "caricare Kamehameha e lanciare sfere Genkidama", in base a quanto riferito dagli sviluppatori nella presentazione, con il DLC che non ha ancora una data di uscita precisa ma dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno.

Intanto, è già possibile scaricare gratuitamente un oggetto per la creazione di personaggi attraverso le acconciature Super Saiyan, disponibili già in questi giorni.

Un incontro che doveva capitare

Il teaser trailer in questione rappresenta una sorta di introduzione "narrativa" all'arrivo del nuovo DLC, mostrando l'introduzione delle sette sfere del drago nel mondo di Minecraft e facendo dunque presagire l'arrivo del bizzarro cross-over.

Non sappiamo ancora quali saranno precisamente i contenuti di questo DLC ma possiamo aspettarci probabilmente delle skin a tema con i personaggi principali della serie, oltre a oggetti collegati a questa all'interno del marketplace.

Nel frattempo, per un periodo di tempo limitato, è possibile ottenere l'oggetto speciale capelli Super Saiyan, ovvero la capigliatura fiammeggiante tipica dei combattenti Super Saiyan, da applicare al proprio personaggio in Minecraft e con l'opportuno stile del gioco.

I capelli in stile Super Saiyan saranno disponibili gratuitamente all'interno del marketplace fino al 4 novembre 2025, dunque avete ancora un mese pieno per poter approfittare dell'offerta. Anche questo DLC è stato annunciato nel corso dell'ultimo Minecraft Live, dove abbiamo visto le nuove evoluzioni del gioco da Mounts of Mayhem a Copper Age e altre novità.

