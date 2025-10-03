1

Revenge of the Savage Planet Day One Edition per Xbox Series X in offerta su Amazon

Un'avventura fantascientifica satirica e colorata che mescola azione, esplorazione e umorismo, con mondi alieni vivaci e una modalità co-op dinamica.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   03/10/2025
Revenge of the Savage Planet
Revenge of the Savage Planet
Revenge of the Savage Planet
Articoli News Video Immagini

La Day One Edition di Revenge of the Savage Planet per Xbox Series X è disponibile su Amazon al prezzo di 38,24 €, in offerta rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €. Questa versione include contenuti esclusivi come cosmetici unici e il simpatico gadget "gratta e annusa" per arricchire l'esperienza dei fan più curiosi. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. In questo titolo di fantascienza dall'anima satirica, i giocatori esplorano mondi alieni ricchi di colori e creature bizzarre, con l'obiettivo di raccogliere risorse, sbloccare potenziamenti e scoprire segreti nascosti. La modalità co-op dinamica permette di vivere l'esperienza con un amico, sia online sia in locale sullo stesso schermo, riportando la magia delle sessioni di gioco condivise "alla vecchia maniera".

Esplorazione e cooperativa

Gli strumenti e le abilità a disposizione consentono approcci sempre diversi: si può correre, saltare, scivolare, arrampicarsi e sfruttare gadget futuristici per superare ostacoli e combattere le strane creature incontrate lungo il cammino. Il tutto è condito da un tono leggero e satirico che rende l'avventura unica nel suo genere.

Il gioco propone inoltre quattro pianeti principali da esplorare, ciascuno con un ecosistema caratteristico, popolato da flora e fauna originali da scansionare e catalogare. Avanzando con le ricerche scientifiche, i giocatori potranno sbloccare nuovi equipaggiamenti che aprono la strada a sfide sempre più complesse e appaganti. Una proposta ideale per chi cerca un'avventura fuori dagli schemi, ironica ma al tempo stesso ricca di contenuti.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Revenge of the Savage Planet Day One Edition per Xbox Series X in offerta su Amazon