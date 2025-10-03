Revenge of the Savage Planet Day One Edition per Xbox Series X in offerta su Amazon

La Day One Edition di Revenge of the Savage Planet per Xbox Series X è disponibile su Amazon al prezzo di 38,24 €, in offerta rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €. Questa versione include contenuti esclusivi come cosmetici unici e il simpatico gadget "gratta e annusa" per arricchire l'esperienza dei fan più curiosi. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. In questo titolo di fantascienza dall'anima satirica, i giocatori esplorano mondi alieni ricchi di colori e creature bizzarre, con l'obiettivo di raccogliere risorse , sbloccare potenziamenti e scoprire segreti nascosti. La modalità co-op dinamica permette di vivere l'esperienza con un amico, sia online sia in locale sullo stesso schermo, riportando la magia delle sessioni di gioco condivise "alla vecchia maniera".

Esplorazione e cooperativa

Gli strumenti e le abilità a disposizione consentono approcci sempre diversi: si può correre, saltare, scivolare, arrampicarsi e sfruttare gadget futuristici per superare ostacoli e combattere le strane creature incontrate lungo il cammino. Il tutto è condito da un tono leggero e satirico che rende l'avventura unica nel suo genere.

Il gioco propone inoltre quattro pianeti principali da esplorare, ciascuno con un ecosistema caratteristico, popolato da flora e fauna originali da scansionare e catalogare. Avanzando con le ricerche scientifiche, i giocatori potranno sbloccare nuovi equipaggiamenti che aprono la strada a sfide sempre più complesse e appaganti. Una proposta ideale per chi cerca un'avventura fuori dagli schemi, ironica ma al tempo stesso ricca di contenuti.