Hanno lanciato un gioco su Game Pass, ma mettono in guardia dal lanciare i giochi su Game Pass

Normalmente chi pubblica un gioco al lancio su Game Pass , il servizio in abbonamento di Microsoft, si dice dei risultati. Non è così per Alex Hutchinson di Raccoon Logic che, nonostante abbia pubblicato Revenge of the Savage Planet nel servizio di Xbox, ha messo in guardia dal farlo, perché può "svalutare" i giochi e danneggiare l'industria nel suo complesso.

Discorso contraddittorio?

Il nostro ne ha parlato con Gamer Social Club, cui ha detto che "la maggior parte del traffico" per Revenge of the Savage Planet è finora provenuto da Game Pass, mentre le vendite del gioco completo "sono state buone". Quindi cosa è andato storto?

Riguardo al portare il gioco su Game Pass al lancio, Hutchinson ha spiegato che la collaborazione con Microsoft faceva parte del tentativo di Raccoon Logic di trovare un equilibrio tra il raggiungere quante più persone possibile e il guadagnare. I termini finanziari degli accordi con Game Pass non sono pubblici (variano da studio a studio), ma è risaputo che Microsoft paga gli sviluppatori per portare i loro giochi su Game Pass al lancio.

Hutchinson ha affermato che "l'intera industria dovrebbe mettersi d'accordo per consentire l'arrivo dei giochi sui servizi in abbonamento solo un anno dopo la loro uscita". Ha aggiunto che l'industria dei videogiochi dovrebbe adottare il modello cinematografico tradizionale, in cui un film debutta in esclusiva nelle sale per poi arrivare su DVD, in TV o su un servizio di streaming. "La struttura attuale si rivelerà molto dannosa per chiunque non sia di proprietà di un publisher, se continua così", ha detto Hutchinson, che aveva già parlato di Nintendo come dell'unica compagnia capace di preservare davvero il valore dei videogiochi.

Perché ha accettato di lanciare, Revenge of the Savage Planet su Game Pass, quindi? Per una questione di visibilità, ossia per la speranza che la maggiore esposizione del gioco avrebbe portato alla vendita di qualche DLC in più, o di copie extra dovute al passaparola. Tuttavia, non è quello che è successo.

"Questo risultato non c'è stato, almeno non ancora. Quello che abbiamo visto è che i contenuti sono stati svalutati e che le persone sono meno disposte a pagare, il che nel lungo periodo significherà probabilmente che verranno realizzati meno giochi e che molti più studi falliranno", ha spiegato.

Per quanto riguarda i pagamenti di Microsoft per Game Pass, Hutchinson ha detto che era vero un tempo che gli assegni erano "abbastanza cospicui da fare la differenza", ma questo accadeva "anni fa". "Oggigiorno, a meno che il tuo gioco non sia minuscolo o tu non sia abbia già avuto un grande successo, non sono granché. Ma Microsoft è stata una partner straordinaria e siamo molto felici di lavorare con loro", ha dichiarato.

C'è da dire che gli effetti del modello Game Pass sono ancora tutti da verificare. Gli abbonati sono solitamente molto contenti, vista la quantità e la qualità dei giochi. Mentre gli operatori di settore sono più cauti, con alcuni che lodano gli effetti del servizio, e altri che sono più sulla linea di Hutchinson.