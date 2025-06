Instagram lancia due nuove funzioni per monitorare l'andamento dei propri post

Si tratta di due novità che giovane ovviamente alla piattaforma, perché tendono a far rimanere gli utenti su di essa postando e pubblicando più contenuti e, dall'altra parte, giovano ai creators che hanno modo di capire come sfruttare al meglio la loro creatività, su quali post puntare e altro ancora.

Un importante aggiornamento che interessa la community di Instagram e, in particolar modo, i content creators, sta introducendo all'interno dell'app di Meta d ue nuove funzioni, denominate: Recap e Celebrations . Queste funzioni hanno lo scopo di motivare e spingere verso una crescita costante e più redditizia i creatori di contenuti, specificatamente coloro i quali si trovano ancora in una fase embrionale di questa professione e che cercando di capire come migliorare e aumentare i propri seguaci.

Come funziona Celebrations

La seconda funzione introdotta, Celebrations, ha come obiettivo quello di celebrare - per l'appunto - i traguardi ottenuti da un singolo creatore di contenuti. In questo caso, la piattaforma cerca di invogliare e di stimolare i creators a pubblicare di più e con più costanza, in modo tale da aumentare l'impegno sul social stesso.

Questi stimoli e queste celebrazioni si presentano come dei messaggi a tutto schermo che possono anche essere condivisi, poi, in un secondo momento, nelle Storie. Instagram è al centro di numerosi aggiornamenti, uno degli ultimi riguarda l'introduzione di un nuovo formato per i contenuti: ecco i dettagli.