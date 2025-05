Finalmente arriva un nuovo formato su Instagram: addio ai ritagli indesiderati

Arriva il formato 3:4 per una condivisione più versatile

A fronte dei precedenti formati 1:1 e 4:5, il supporto alle foto 3:4 è senz'altro una delle novità più attese dai creatori di contenuti. Se dapprima era necessario modificare una determinata foto, magari dovendo ricorrere a un ritaglio davvero snervante e poco convincente, adesso gli utenti possono tirare un sospiro di sollievo e pubblicare in pochi secondi senza apportare particolari modifiche.

Questo tipo di limitazione era decisamente snervante per gli appassionati di fotografia e non solo, dato che determinati scatti mostravano il loro vero potenziale in formato originale. Ogni eventuale ritaglio avrebbe snaturato le immagini in questione, senza riuscire quindi a valorizzarle.

Instagram e il nuovo formato 3:4

Ovviamente ciò significa che anche i caroselli verranno gestiti più facilmente, potendo pubblicare diverse foto simultaneamente senza troppi limiti. "Instagram ora supporta le foto con rapporto 3:4, il formato predefinito di quasi tutte le fotocamere degli smartphone. Da oggi, se carichi un'immagine in 3:4, sarà mostrata esattamente com'è stata scattata", ha scritto Adam Mosseri su Threads.