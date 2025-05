Evercade presenta un nuovo mini-cabinato "Alpha Bartop Arcade" e due cartucce a tema Taito

Il piccolo cabinato va ad affiancarsi ai due già proposti in precedenza da Evercade, ovvero quello incentrato su Street Fighter 2 e quello sui classici Capcom : lo stile anche in questo caso è lo stesso, così come le dimensioni contenute, ma questo dispositivo è interamente dedicato ai classici Taito.

Vediamo caratteristiche, prezzo e giochi compresi

Evercade Alpha Taito Bartop Arcade è caratterizzato da uno schermo integrato da 8 pollici IPS ad alta risoluzione, speaker stereo, controlli classici da sala giochi e alcuni titoli classici del catalogo Taito pre-installati al suo interno.

Nella fattispecie, questi sono i giochi che si trovano all'interno del nuovo mini-cabinato Evercade:

Bubble Bobble

Cadash

Elevator Action

The Fairyland Story

Growl

The Legend of Kate

The New Zealand Story

Puzzle Bobble

Rastan

Space Invaders

A questi però si aggiungono tutti i titoli presenti sulle cartucce Evercade, che possono essere inserite nello slot apposito per giocare alle centinaia di giochi classici pubblicati dalla compagnia.

Il prezzo di Evercade Alpha Taito Bartop Arcade è in linea con gli altri modelli presentati in precedenza, ovvero 249,99€, con un'offerta speciale di lancio che lo abbassa a 229,99€ per chi effettua la prenotazione. L'uscita è fissata per novembre, in attesa di una data precisa.

Con il cabinato sono state annunciate anche due nuove cartucce Evercade, sempre dedicate a Taito e contenenti i seguenti titoli.

Taito Arcade 1:

BUBBLE BOBBLE

CHACK'N POP

COLONY 7

DON DOKO DON

GROWL

SPACE INVADERS

PIRATE PETE

RAIMAIS

THE LEGEND OF KAGE

Taito Arcade 2:

ALPINE SKI

THE ELECTRIC YO-YO

ELEVATOR ACTION

KIKI KAIKAI

LIQUID KIDS

RASTAN

OPERATION WOLF

THE NEWZEALAND STORY

VOLFIED

Il prezzo di entrambe è fissato a 24,99€ l'una.