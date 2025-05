The Seven Deadly Sins: Origin arriverà su PS5, Steam e dispositivi mobile, nuovo trailer al Summer Game Fest

Netmarble ha annunciato che The Seven Deadly Sins: Origin al lancio - previsto nel corso del 2025 - sarà disponibile simultaneamente sia su dispositivi mobile iOS e Android che su PS5 e PC (via Steam).

In precedenza, il publisher aveva confermato i piani di pubblicare il gioco su PC e console, ma non aveva indicato precisamente le piattaforme di riferimento e se il lancio di queste versioni sarebbe avvenuto in contemporanea con quelle mobile. Sono state aperte le pagine dedicate sul PlayStation Store (qui) e Steam (qui).