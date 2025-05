Revenge of the Savage Planet ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica

Tempo di recensioni anche per l'action Revenge of the Savage Planet, giocabile da soli o in multiplayer, che è stato accolto davvero bene dalla critica, con voti generalmente ottimi. Si parla di voti che vanno dal 7 al 9, con una grande prevalenza di 8, per quello che sembra essere un seguito con i controfiocchi, vista la media voto di 80 su OpenCritic.