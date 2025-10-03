Nintendo Switch 2 utilizza due diversi tipi di DLSS, rivela Digital Foundry

Nintendo Switch 2 utilizza due diversi tipi di DLSS, stando all'ultima analisi effettuata da Digital Foundry: il primo è simile al modello CNN presente su PC e offre i risultati migliori in termini di antialiasing e qualità generale, il secondo è una sorta di "versione semplificata" e più leggera.

Quanto più leggera? Secondo Alex Battaglia, parliamo di un costo computazionale che è circa la metà rispetto alla modalità più spinta, ma i nodi vengono al pettine in particolare quando vengono visualizzati oggetti in movimento, che mostrano bordi scalettati e dettagli sgranati.

Per fare qualche esempio, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition utilizza la versione migliore di questa tecnologia, mentre Hogwarts Legacy punta sull'implementazione semplificata, risultando notevole nelle sequenze statiche ma non altrettanto brillante in movimento.

La necessità di utilizzare due diverse modalità di DLSS è ovviamente legata alle limitazioni hardware di Nintendo Switch 2, che pur supportando i tensor core di NVIDIA non dispone della potenza necessaria a gestire in maniera costante l'upscaling migliore a risoluzioni oltre i 1080p.