Uno dei giochi più desiderati su Steam è stato rinviato: Kingmakers non ha più una data di uscita precisa

Il team Redemption Road ha annunciato oggi di aver deciso di rinviare Kingmakers, il particolare gioco di combattimento medievale sandbox che unisce armi moderne a contesti d'epoca per generare un caos notevole e variopinto: come risultato il gioco non ha ora una data di uscita, visto che il rinvio è a tempo ancora indeterminato.

"Dopo tante riflessioni, abbiamo compreso che il lancio previsto di Kingmakers per l'8 ottobre non sarà più possibile", ha scritto il team in una comunicazione ufficiale, "vogliamo scusarci con tutti i fan che stanno aspettando con tanta anticipazione questo gioco, ci dispiace deludervi".

Purtroppo, il posticipo è ancora indefinito, dunque non c'è una tempistica precisa per il lancio a questo punto, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare prossimamente da parte dello studio.