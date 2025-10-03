Da Xbox Game Pass sono scomparsi molti sconti sui DLC, sostituiti dal nuovo programma Reward

Con i grandi cambiamenti applicati all'abbonamento , che comprendono l'introduzione di tre nuovi livelli e l'aumento di alcuni prezzi, sembra che anche gli sconti sui DLC siano stati rimossi.

Gli abbonati ai vari livelli di Game Pass, in precedenza, potevano godere di sconti applicati anche ai DLC ed espansioni dei giochi presenti in catalogo: si trattava di sconti del 10% sui prezzi originali, dunque non proprio riduzioni consistenti, ma era comunque un perk ormai consolidato.

Sembra che con la discussa revisione generale di Xbox Game Pass sia stato tolto uno dei bonus che faceva parte dell'offerta, visto che molti sconti sui DLC dei giochi presenti in catalogo risultano rimossi dopo la riorganizzazione, evidentemente sostituiti con il nuovo programma dei Reward.

Una modifica non annunciata

Storicamente, DLC ed espansioni dei giochi presenti nel catalogo di Game Pass sono sempre stati esclusi dall'abbonamento, salvo rare eccezioni: in sostanza, si può giocare liberamente ai titoli di base presenti in catalogo ma le aggiunte vanno pagate a parte, cosa che veniva parzialmente mitigata dalla presenza di questi sconti.

Dando un'occhiata a Xbox Store, appare evidente che buona parte di questi sconti su DLC ed espansioni sono stati rimossi con la riorganizzazione di Game Pass, sebbene alcuni siano ancora presenti, dunque la questione è da verificare caso per caso.

A compensare questa rimozione c'è un ampliamento del sistema di ricompense attraverso i Microsoft Reward, che per gli abbonati a Game Pass ora risultano più convenienti, consentendo di ricevere bonus per l'acquisto di DLC e contenuti che possono essere investiti nell'ottenimento di carte prepagate e crediti su Xbox Store.

Si tratta probabilmente di un'iniziativa analoga alla rimozione degli sconti sulle valute di Call of Duty, all'interno di una revisione generale dei bonus di questo tipo che ora sembrano legati soprattutto al sistema dei Reward.