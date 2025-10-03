Le prime serie di Life is Strange sembra siano in arrivo su PS5 in versione aggiornata e nativa

Sembra che le prime serie di Life is Strange siano destinate a tornare in scena, in versione aggiornata e nativa per PS5, in base a quanto è emerso nel catalogo dell'ESRB, l'ente americano preposto alla classificazione del software videoludico.

Si parla di Life is Strange Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered e Life is Strange 2 Complete Season, tre titoli che ora compaiono Sull'Entertainment Software Rating Board con nuove registrazioni come titoli per la piattaforma PS5, facendo dunque pensare alla pubblicazioni di versioni native.

Finora, infatti, le tre serie di avventure da parte di Dontnod sono state disponibili in versione PS4, secondo la specifica scansione tra le diverse versioni caratteristica del PlayStation Store, che divide in maniera specifica i giochi tra PS4 e PS5 con identificativi diversi.