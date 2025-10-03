Le prime serie di Life is Strange sembra siano in arrivo su PS5 in versione aggiornata e nativa

Sembra che le prime serie di Life is Strange siano destinate a tornare in scena, in versione aggiornata e nativa per PS5, in base a quanto è emerso nel catalogo dell'ESRB, l'ente americano preposto alla classificazione del software videoludico.
Si parla di Life is Strange Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered e Life is Strange 2 Complete Season, tre titoli che ora compaiono Sull'Entertainment Software Rating Board con nuove registrazioni come titoli per la piattaforma PS5, facendo dunque pensare alla pubblicazioni di versioni native.
Finora, infatti, le tre serie di avventure da parte di Dontnod sono state disponibili in versione PS4, secondo la specifica scansione tra le diverse versioni caratteristica del PlayStation Store, che divide in maniera specifica i giochi tra PS4 e PS5 con identificativi diversi.
Versioni aggiornate o semplici riedizioni?
Tutti e tre i titoli in questione, pur in versione PS4, possono essere giocati su PS5 attraverso la retro-compatibilità di sistema, ma in questo caso si tratterebbe di nuove versioni appositamente compilate per PS5, dunque delle novità.
Non è detto che i tre titoli subiscano effettivamente delle modifiche da questa potenziale riedizione: potrebbe infatti trattarsi di semplici ricompilazioni del software specificamente costruite per PS5 senza modifiche apparenti.
In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni da parte del team di sviluppo o di Square Enix, considerando che si tratta di titoli ancora particolarmente amati dal pubblico, specialmente per quanto riguarda queste prime serie di avventure.
Life is Strange Remastered è la versione già rimasterizzata dall'edizione PS3 della prima serie di avventure su Chloe e Max, mentre Life is Strange: Before the Storm è il prequel della precedente. Infine, Life is Strange 2 Complete Season raccoglie i vari episodi del seguito, che racconta però una storia completamente diversa rispetto ai precedenti.