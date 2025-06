Come gira Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2? Ecco l'analisi di Digital Foundry

A quanto pare gli sviluppatori hanno miscelato elementi tratti dalle versioni di attuale generazione e dalla precedente generazione per ottenere un compromesso efficace, spingendo ad esempio sulle texture ma concedendo qualcosa sul numero dei PNG e dei veicoli per strada.

L'impiego della tecnologia DLSS fa la differenza e produce su Switch 2 un'ottima qualità dell'immagine , tanto in modalità Qualità quanto in modalità Prestazioni, quest'ultima fissata a 40 fps in portabilità oppure in modalità docked ma solo sui televisori capaci di supportare i 120 Hz.

Come gira Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2? Stando all'analisi effettuata da Digital Foundry, l'action RPG sviluppato da CD Projekt RED si comporta sorprendentemente bene sulla nuova console ibrida giapponese, sebbene non manchino alcune criticità.

Le prestazioni

Come evidenziato in un recente video confronto, Cyberpunk 2077 soffre di cali di frame rate abbastanza evidenti in determinate situazioni, e in particolare l'espansione Phantom Liberty mette in crisi la nuova console Nintendo.

In generale, secondo Digital Foundry la modalità Qualità a 30 fps si pone come la maniera migliore per godere di questa esperienza, che quando invece punta ai 40 fps tende a rallentare più spesso e finisce per sacrificare anche la nitidezza.