Su Steam sono iniziati i saldi di Konami, che ci ricordano le prossime uscite dell'editore

Konami ha lanciato su Steam una tornata di saldi chiamata Konami Press Start, evento che permette di portarsi a casa molti titoli della compagnia a prezzo ridotto, nonché di ricordare le tante uscite dei prossimi mesi. Di queste ultime parleremo più avanti. Ora vediamo qualche offerta.

Ad esempio potete acquistare il remake di Silent Hill 2 per 41,99 euro invece di 69,99 euro (-40%). Oppure potete prendere la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 per 29,99 euro invece di 59,99 euro (-50%). Se non siete ancora soddisfatti, c'è l'intera serie Castlevania in sconto. Ad esempio potete portarvi a casa la Castlevania Dominus Collection per 17,49 euro invece di 24,99 euro (-30%), oppure la Castlevania Anniversary Collection per 7,99 euro invece di 19,99 euro (-60%).

Se siete più tipi da Contra, c'è il recente Contra Operation Galuga in sconto a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%), o la Contra Anniversary Collection a 7,99 euro invece di 19,99 euro (-60%).