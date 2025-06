Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, svelate date e orari esatti del lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Come indicato nell'immagine qui sotto, il debutto su PS5 e Xbox Series X|S è fissato allo scoccare della mezzanotte del 28 agosto (quindi, la notte tra il 27 e il 28) nella maggior parte dei paesi del mondo, Italia inclusa.

Ormai mancano poco più di due mesi al ritorno di Naked Snake. Per preparare i giocatori Konami ha svelato durante l'ultimo episodio del Metal Gear - Hotline Production le date e orari esatti di lancio e sblocco delle copie digitali di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su PC e console.

Lancio su PC e accesso anticipato

Al contrario per la versione PC su Steam c'è da tenere in considerazione il fuso orario. In Italia (CEST) ci sarà da pazientare diverse ore, dato che sarà possibile iniziare a giocare dalle 15:00.

In tutto ciò, tenete presente che tra i bonus della Digital Deluxe Edition venduta a 89,99 euro ci sono due giorni di accesso anticipato, con la possibilità dunque di iniziare a giocare dal 26 agosto, supponiamo agli stessi orari riportati qui sopra.

Nel frattempo, la macchina del marketing di Konami sta girando a piena potenza. Negli ultimi giorni abbiamo rivisto in azione Metal Gear Delta: Snake Eater con un trailer mostrato allo State of Play di Sony, mentre ieri è stato mostrato un gameplay trailer che svela la presenza di una modalità multiplayer online chiamata Fox Hunt.