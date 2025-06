Lo smartphone Xiaomi Redmi 13 6GB+128GB è in sconto su Amazon per un periodo limitato

Xiaomi Redmi 13, le caratteristiche

Come già detto prima, in questo caso l'offerta è dedicata allo smartphone di colore nero. Questo prodotto monta il processore MediaTek Helio G91-Ultra, mentre il sistema operativo è Hyper OS. Il display, Full HD+ a 90Hz da 6.79", è dotato anche di eye-care per proteggere dall'uso prolungato. Troviamo inoltre una batteria da 5.030mAh con ricarica veloce da 33W (26 minuti per completare la ricarica al 50%).

Xiaomi Redmi 13

La cover posteriore è in vetro temperato e offre una protezione IP53 contro gli schizzi d'acqua. Per quanto concerne il comparto grafico, troviamo una fotocamera principale da 108MP con zoom fino a 3x, oltre a una camera selfie da 13MP e modalità notturna per scattare foto e registrare video anche quando la luminosità è ridotta.

Vi ricordiamo che la variante offerta è da 6GB+128GB.