LG annuncia il nuovo Transparent OLED Signage da 55’’: design elegante, trasparenza e grande versatilità

LG ha ufficialmente presentato il nuovo Transparent OLED Signage da 55'' , precisamente il modello 55EW5P-M, ampliando il catalogo di prodotti per il digital signage. Si tratta di un display dal design elegante, dotato di un'elevata trasparenza e in grado di offrire un'esperienza versatile. Vediamo tutte le sue caratteristiche.

Attraverso la tecnologia OLED , poi, non è necessaria un'unità di retroilluminazione o uno strato di cristalli liquidi, di conseguenza si ottiene un livello di trasparenza impressionante , senza dover rinunciare alla qualità dell'immagine, che in questo caso è di altissimo livello.

Specifiche tecniche e prezzo

Per ora non conosciamo il prezzo di questo prodotto, ma vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito. Di seguito riepiloghiamo invece le caratteristiche del display:

Dimensioni schermo (pollici) : 55''

: 55'' Tecnologia del pannello : OLED

: OLED Tipo di retro-illuminazione : OLED

: OLED Risoluzione nativa : 1.920 × 1.080 (FHD)

: 1.920 × 1.080 (FHD) Luminosità : 200 / 600 Nit (APL 100% / 25%, senza vetro)

: 200 / 600 Nit (APL 100% / 25%, senza vetro) Contrasto : 200.000:1

: 200.000:1 CR Dinamico : No

: No Gamut colore : DCI 90%, BT709 110%

: DCI 90%, BT709 110% Gamma di colori : DCI 90%, BT709 110%

: DCI 90%, BT709 110% Angolo di visione (O x V) : 178 × 178

: 178 × 178 Profondità del colore : 10 bit (R), 1,07 miliardi di colori

: 10 bit (R), 1,07 miliardi di colori Tempo di risposta : 0,1 ms (G to G), 8 ms (MPRT)

: 0,1 ms (G to G), 8 ms (MPRT) Refresh Rate : 120 Hz

: 120 Hz Trattamento superficie (Haze) : Hard Coating 5 H, haze 3% (set)

: Hard Coating 5 H, haze 3% (set) Durata di vita : 30.000 ore (tip.)

: 30.000 ore (tip.) Ore di funzionamento (ore / giorni) : 18/7 (solo contenuti in movimento)

: 18/7 (solo contenuti in movimento) Portrait / Landscape : Sì / Sì

: Sì / Sì Trasparenza : 43% (set)

: 43% (set) QWP (Quarter Wave Plate): No

Nel frattempo, vi ricordiamo che alcuni dei migliori monitor LG sono scontati del 15%.