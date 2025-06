I migliori monitor da gaming firmati LG sono in sconto, ma non per molto

Dal 12 al 20 giugno sullo store ufficiale di LG sarà inaugurata una sezione speciale dove sarà possibile acquistare sette diversi monitor da gaming che vengono proposti con un 15% di sconto grazie al nostro coupon esclusivo MULTIPLAYER15. Il coupon non richiede la registrazione a LG; chi possiede già un account, tuttavia, beneficia del consueto 2% di sconto automatico a carrello, che si somma ai prezzi indicati qui sotto.

La spedizione resta gratuita per ogni ordine, mentre i pagamenti frazionati tramite Klarna, PayPal e Apple Pay permettono di diluire la spesa senza interessi.

Il nuovo riferimento per il gaming: 5K2K da 45 pollici Il pannello WOLED da 45″ in formato 21:9 offre una risoluzione di 5.120 × 2.160, curvatura 800R e copertura DCI-P3 al 98%. In modalità nativa raggiunge i 165 Hz, ma per gli e-sport più frenetici è possibile commutare al volo il profilo Dual e toccare i 330 Hz senza alcun compromesso sulla latenza (0,03 ms) ma riducendo la risoluzione al 2K (2560 x 1080). L'HDR True Black esalta film e serie TV, mentre la DisplayPort 2.1 sostiene la banda necessaria al 5K ad alto refresh. Dai 1.999€ di listino si scende a 1.959€ per gli LG Member; con MULTIPLAYER15 il totale cala a 1.665€. Il monitor gaming UltraGear OLED 45" Serie GX950A è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG UltraGear 5K2K

32 pollici OLED 4K a 240 Hz, nato per la competizione Questo 32 pollici piatto unisce la definizione dell'UHD (3.840 × 2.160) a 240 Hz reali, mantenendo un tempo di risposta di 0,03 ms e supportando FreeSync Premium Pro e G-SYNC. Il Dual-Mode opzionale permette di scendere a 1080p per raggiungere i 480 Hz, garantendo massima versatilità fra editing video e tornei online. Dai 999€ iniziali si passa a 979€ con l'account LG e si scende fino a 832€ una volta inserito il coupon. Il monitor gaming UltraGear OLED 32" Serie GS95UV è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG OLED da 32 pollici

IPS 4K da 144 Hz per gioco e produttività Il 32 pollici serie GR93U sfrutta un pannello IPS UHD con 144 Hz e 1 ms GtG, ideale per affiancare le console current-gen (4K/120 Hz via HDMI 2.1) al PC. La certificazione DisplayHDR 400 assicura buoni picchi di luminanza, mentre lo stand regolabile aiuta a trovare la postura perfetta. Il prezzo di 579€ scende a 567€ per gli LG Member e crolla a 482€ con MULTIPLAYER15, rendendolo uno dei 32 pollici con risoluzione 4K più accessibili fra i modelli high-refresh. Il monitor gaming 32" Serie GR93U è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor 32GR93U

Nano IPS Black, 4K e 240 Hz in soli 27 pollici Grazie alla tecnologia Nano IPS Black, questo 27″ vanta un contrasto superiore ai tradizionali IPS e un gamut DCI-P3 al 99%. Il refresh a 240 Hz con 1 ms di risposta lo rende perfetto per chi vuole densità di pixel elevatissima senza sacrificare la fluidità. Da 799€ si scende a 783€ (Member) e a 666€ con MULTIPLAYER15, un prezzo finora impensabile per un 4K 240 Hz. Il monitor gaming UltraGear 27" Serie G850A è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor 27G850A-B.AEU

27 pollici QHD a 200 Hz, un upgrade oltre i classici 144 Hz Con risoluzione 2.560 × 1.440, refresh overclockabile a 200 Hz e tempi di risposta da 1 ms, il 27GS75Q offre un passo in più rispetto ai 144 Hz che ormai rappresentano l'entry-level. L'HDR10 e lo stand completamente regolabile lo rendono versatile anche per lo streaming. Il costo passa da 259€ a 254€ (con un account LG) e si riduce a 216€ con il coupon. Il monitor gaming UltraGear 27" Serie GS75Q è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor 27GS75Q-B.AEU

QHD da 32 pollici a 180 Hz, equilibrio tra ampiezza e velocità Versione da 32″ del modello precedente, con QHD (2.560 × 1.440) e 180 Hz stabilissimi. Lo stand pivot e il pannello IPS con 1 ms di risposta offrono ergonomia e reattività anche in ufficio. Il listino di 349€ scende a 342€ per gli LG Member, poi a 291€ sfruttando MULTIPLAYER15. Il monitor gaming UltraGear 32" Serie GS75Q è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor 32GS75Q

L'ingresso nel mondo dei monitor curvi a meno di 200€ Questo monitor si propone come un 32 pollici VA curvo QHD a 180 Hz, con contrasto elevato e tecnologie DAS/Black Stabilizer per ridurre input-lag e migliorare la visibilità nelle zone scure. Perfetto per chi vuole uno schermo ampio e reattivo senza spendere una fortuna: da 209€ si passa a 205€ (come LG Member) e, grazie al 15%, a 174€. Il monitor gaming UltraGear 32" Serie GS60QC è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor 32GS60QC