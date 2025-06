Amazon Prime Video: cambia la pubblicità, raddoppiano i minuti per chi non paga l'extra

Il tema della pubblicità all'interno delle varie piattaforme di streaming è sempre più caldo. Una delle ultime novità riguarda, purtroppo, tutti gli utenti di Amazon Prime Video. Si tratta di una notizia che riguarda, principalmente, gli utenti che non pagano l'opzione senza pubblicità. La piattaforma ha intenzione di raddoppiare il numero di minuti dei vari spot pubblicitari. Purtroppo, questo andrà a modificare in negativo l'esperienza di quegli utenti che, o non possono o semplicemente non vogliono pagare degli extra per usufruire del servizio senza annunci pubblicitari che, ormai, sono presenti sia all'inizio dei contenuti in streaming e in molti casi avvengono anche durante la visione.

Da 3 a 6 minuti di pubblicità Il dato relativo al minutaggio dedicato agli spot pubblicitari, vede il numero dei minuti raddoppiare. Se in precedenza, alle pubblicità venivano riservati dai 2 ai 3 minuti, d'ora in avanti gli spot dureranno 4 o addirittura 6 minuti per ogni ora di contenuto. Si tratta di una notizia, però, che non sorprende del tutto. Logo Amazon Prime Video Infatti, già nel corso del 2024, Kelly Day, dirigente proprio di Prime Video, aveva promesso ai vari investitori un aumento della quantità di annunci entro il 2025. Inoltre, anche su piattaforme con Netflix, la pubblicità si attesta sui 4-5 minuti per ogni ora di contenuto - sempre per gli account con il livello di abbonamento più economico.