Sony svela a cosa stanno lavorando i team dei PlayStation Studios tra giochi PS5 singleplayer e live service

Nell'ultimo report per gli azionisti di Sony è presente un'infografica che svela di cosa si sta occupando ogni singolo team dei PlayStation Studios , da quelli che specializzati nei giochi singleplayer e live service a quelli dedicati ai titoli classificati come "Evolving / Multi-Genre" e conversioni per PC.

Tanti team al lavoro sui giochi single-player

Di team al lavoro su giochi singleplayer non mancano. Nell'immagine sono inclusi Insomniac Games (Marvel's Wolverine), Housemarque (Saros), Team Asobi (Astro Bot), Naughty Dog (Intergalactic: The Heretic Prophet), Sucker Punch (Ghost of Yotei), Santa Monica Studio (autori di God of War) e Firesprite.

La categoria Evolving / Multi-Genre invece include i team che lavorano a giochi che vengono aggiornati e ricevono nuovi contenuti nel tempo, come ad esempio Gran Turismo 7 di Polyphony Digital, oppure che sono in grado di passare a un genere all'altro senza problemi o combinarli in un'unica produzione, come ad esempio Guerrilla Studios, autore sia dello sparatutto in prima persona Killzone che dell'action GDR Horizon.

Interessante anche la sezione XDEV Publishing, ovvero la divisione dedicata allo stringere accordi con studi esterni. Oltre ad Arrowhead Games Studio (Helldivers 2) e Kojima Productions (Death Stranding 2: On the Beach), si parla "di "collaborazioni continuative con altri studi", segno che in futuro potenzialmente vedremo partnership simili a quelle per Stellar Blade e Rise of the Ronin.

Rimanendo in tema, di recente Hideaki Nishino, il CEO di PlayStation, ha dichiarato che la compagnia non teme la concorrenza di Nintendo Switch 2.