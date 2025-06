Google Home, Nest e Spotify fuori uso per ore: ecco cos'è successo

La causa dell’interruzione

A causare il disservizio sarebbe stato un guasto ai sistemi IAM. Quest'ultimi sono strettamente legati alla gestione dell'accesso sicuro ai servizi cloud, di conseguenza sono state impattate ben 26 aree geografiche nei data center di Google, nonché i vari Cloud SQL, App Engine, BigQuery e Firestore. Solo negli Stati Uniti sono state registrate oltre 40.000 segnalazioni in poche ore, precisamente su Downdetector.

Il disservizio dovrebbe essere stato risolto nel giro di poche ore

Molti utenti non sono riusciti ad accedere a Spotify, mentre altri hanno riscontrato errori anomali. Anche i dispositivi Google Home e Nest sono stati impattati dall'interruzione di Google Cloud. Altre segnalazioni riguardano Anthropic, Shopify e Snapchat, ma il guasto pare si sia verificato in particolare negli Stati Uniti. Ad ogni modo, i servizi dovrebbero essere stati ripristinati intorno alle 21:30.

"Diversi prodotti Google Cloud e Google Workspace hanno registrato un aumento degli errori 503 nelle richieste API esterne, con conseguente impatto sui clienti", si legge sul sito ufficiale. "Dalla nostra analisi iniziale, il problema si è verificato a causa di un aggiornamento automatico non valido nel nostro sistema di gestione delle API, causando il rifiuto delle richieste API esterne".

Per prevenire ulteriori disservizi, Google adotterà diverse misure, come impedire che la piattaforma di gestione delle API abbia problemi a causa di dati non validi o corrotti, nonché migliorare la gestione degli errori del sistema.