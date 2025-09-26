Il team di Borderlands 4 dice di aspettare 15 minuti per (forse) far sparire i problemi di prestazioni

1

Borderlands 4 è stato aggiornato e questo pare aver creato ulteriori problemi di stabilità al gioco: secondo una nuova indicazione di Gearbox Software, a questo giro la soluzione è aspettare 15 minuti.

26/09/2025
Borderlands 4 è arrivato sul mercato non in perfette condizioni e, soprattutto su PC, ci sono una serie di problemi tecnici che i fan non stanno affatto apprezzando. Ora, purtroppo, se ne aggiunge un altro.

Gearbox ha pubblicato un nuovo aggiornamento che, tra le varie, ha migliorato le prestazioni e la stabilità del gioco... solo che per alcuni la patch ha avuto l'effetto opposto. Il team di sviluppo ha fornito una soluzione (temporanea?), ma non vi piacerà.

Cosa ha detto di fare Gearbox per limitare i problemi di Borderlands 4

Tramite un tweet, che potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Borderlands ha affermato: "Abbiamo ricevuto delle segnalazioni secondo le quali alcuni giocatori stanno sperimentando una stabilità ridotta dopo aver scaricato l'aggiornamento."

"I problemi di stuttering dovrebbero risolversi nel tempo nel mentre gli shader continuano a compilarsi sullo sfondo mentre si gioca. Se state avendo problemi anche 15 minuti di gioco continuo, potete cancellare la cache degli shader tramite il metodo approvato dal produttore della tua scheda grafica. Se continuate ad avere problemi, per favore mandateci un ticket con una richiesta di supporto così che possiamo aiutarvi a risolvere".

Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è stato rinviato indefinitamente a pochi giorni dal lancio Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è stato rinviato indefinitamente a pochi giorni dal lancio

In breve, dovete aspettare quindici minuti perché Borderlands 4 si sistemi da solo e se così non fosse, dovete iniziare ad armeggiare con il vostro computer. Chiaramente non è proprio una bella proposta e non ci stupiremmo se qualche giocatore decidesse che Borderlands 4 non merita di essere avviato al momento.

Tutto questo fa il paio con una precedente richiesta, ovvero di riavviare il gioco ogni ora per eliminare alcuni problemi prestazionali.

