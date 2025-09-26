Il team di Borderlands 4 dice di aspettare 15 minuti per (forse) far sparire i problemi di prestazioni

Borderlands 4 è arrivato sul mercato non in perfette condizioni e, soprattutto su PC, ci sono una serie di problemi tecnici che i fan non stanno affatto apprezzando. Ora, purtroppo, se ne aggiunge un altro.

Gearbox ha pubblicato un nuovo aggiornamento che, tra le varie, ha migliorato le prestazioni e la stabilità del gioco... solo che per alcuni la patch ha avuto l'effetto opposto. Il team di sviluppo ha fornito una soluzione (temporanea?), ma non vi piacerà.