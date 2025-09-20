Dover riavviare Borderlands 4 ogni ora per sistemare il frame rate è inaccettabile per Digital Foundry

La soluzione è ravviare il gioco, ma per Digital Foundry è assurdo che il giocatore debba fare qualcosa del genere per potersi godere il videogioco.

Digital Foundry ha dato il proprio giudizio tecnico a Borderlands 4 su console e confermano che il videogioco sparatutto di Gearbox Software di recente pubblicazione ha un grosso problema: più si gioca, più il frame rate peggiora , persino sulle console più potenti in circolazione, ovvero PS5 Pro e Xbox Series X.

I dettagli sul problema di Borderlands 4

Nel nuovo video di Digital Foundry viene spiegato che le prestazioni iniziano a calare dopo circa trenta minuti ed entro un'ora e il problema è veramente visibile e rovina l'esperienza generale. Persino dopo un completo riavvio, Borderlands 4 rimane soggetto a dei cali di frame rate.

Il capo di Gearbox ha suggerito - nel mentre si attende una correzioni ufficiale - di uscire dal gioco e ripartire, ma Tom Morgan di Digital Foundry - pur confermando che la soluzione è efficace - ritiene che "resettare il gioco ogni ora non dovrebbe essere qualcosa che i giocatori dovrebbero essere costretti a fare".

Morgan spiega che "ogni console è soggetta a sensibili cali sotto i 60 FPS, dopo una quantità di tempo sufficiente, ed è solo una questione di quanto a lungo riesci a giocare prima di decidere di riavviare il gioco". Spiega anche che ci sono stati grossi upgrade tecnici nell'uso dell'Unreal Engine 5, ma il frame rate è un grosso problema e "una correzioni non arriverà mai abbastanza presto".

Segnaliamo infine che Borderlands 4 convince persino i giapponesi nelle classifiche di metà settembre.