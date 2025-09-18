Borderlands 4 convince persino i giapponesi nelle classifiche di metà settembre

La famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibili le nuove stime di vendita di videogiochi e console su suolo nipponico, precisamente per la settimana tra l'8 e il 14 settembre. Iniziamo subito con le vendite software:

[NSW] Mario Kart World - 38.026 / 1.732.435 [PS5] Borderlands 4 - 13.029 / Nuovo [NS2] Donkey Kong Bananza - 10.577 / 307.141 [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 8.547 / 68.638 [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 7.041 / 116.527 [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 5.930 / 41.069 [NSW] Minecraft - 5.539 / 4.001.857 [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 4.865 / 78.198 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4.012 / 6.440.109 [NSW] Super Robot Wars Y - 3.291 / 74.633

Come possiamo vedere, Borderlands 4 in versione PS5 non è partito male su suolo giapponese, tipicamente meno interessato agli sparatutto rispetto al resto del mondo. Ovviamente non è in grado di superare i risultato di Mario Kart World, ricordando comunque che questo è incluso nel bundle di Nintendo Switch 2 e quindi riesce spesso a piazzare vendite notevoli fintanto che ci sono scorte per la console.