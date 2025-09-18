1

Borderlands 4 convince persino i giapponesi nelle classifiche di metà settembre

Le classifiche giapponesi condivise da Famitsu possiamo vedere che Borderlands 4, lo sparatutto in prima persona di Gearbox, è riuscito a guadagnarsi un'onesta seconda posizione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/09/2025
La maschera di uno Psycho in Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Articoli News Video Immagini

La famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibili le nuove stime di vendita di videogiochi e console su suolo nipponico, precisamente per la settimana tra l'8 e il 14 settembre. Iniziamo subito con le vendite software:

  1. [NSW] Mario Kart World - 38.026 / 1.732.435
  2. [PS5] Borderlands 4 - 13.029 / Nuovo
  3. [NS2] Donkey Kong Bananza - 10.577 / 307.141
  4. [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 8.547 / 68.638
  5. [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 7.041 / 116.527
  6. [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 5.930 / 41.069
  7. [NSW] Minecraft - 5.539 / 4.001.857
  8. [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 4.865 / 78.198
  9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4.012 / 6.440.109
  10. [NSW] Super Robot Wars Y - 3.291 / 74.633

Come possiamo vedere, Borderlands 4 in versione PS5 non è partito male su suolo giapponese, tipicamente meno interessato agli sparatutto rispetto al resto del mondo. Ovviamente non è in grado di superare i risultato di Mario Kart World, ricordando comunque che questo è incluso nel bundle di Nintendo Switch 2 e quindi riesce spesso a piazzare vendite notevoli fintanto che ci sono scorte per la console.

Le vendite hardware in Giappone

Ecco invece le console più vendute in Giappone nei sette giorni di riferimento:

  • Switch 2 - 44.278
  • Switch OLED - 10.568
  • PS5 - 10.515
  • PS5 Digital Edition - 9.199
  • Switch Lite - 5.606
  • Switch - 2.875
  • PS5 Pro - 1.989
  • Xbox Series X - 51
  • Xbox Series S Digital Edition - 47
  • Xbox Series S - 27
  • PS4 - 13

Non stupisce nemmeno che Nintendo Switch 2 sia a primo posto, mentre PS5 pare aver avuto una settimana non particolarmente intensa, ma tra standard, Pro e digital riesce a vendere più dei modelli di Switch 1 sommati assieme. Xbox Series supera il centinaio di unità piazzate, in calo rispetto all'ultimo periodo (non che cambi molto a questo punto).

Il nuovo modello di PS5 Slim Digital è già stato lanciato silenziosamente: confermato l'SSD più piccolo Il nuovo modello di PS5 Slim Digital è già stato lanciato silenziosamente: confermato l'SSD più piccolo

Vi lasciamo infine alla recensione di Borderlands 4.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Borderlands 4 convince persino i giapponesi nelle classifiche di metà settembre