Borderlands 4 convince persino i giapponesi nelle classifiche di metà settembre

La famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibili le nuove stime di vendita di videogiochi e console su suolo nipponico, precisamente per la settimana tra l'8 e il 14 settembre. Iniziamo subito con le vendite software:
- [NSW] Mario Kart World - 38.026 / 1.732.435
- [PS5] Borderlands 4 - 13.029 / Nuovo
- [NS2] Donkey Kong Bananza - 10.577 / 307.141
- [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 8.547 / 68.638
- [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 7.041 / 116.527
- [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 5.930 / 41.069
- [NSW] Minecraft - 5.539 / 4.001.857
- [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 4.865 / 78.198
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4.012 / 6.440.109
- [NSW] Super Robot Wars Y - 3.291 / 74.633
Come possiamo vedere, Borderlands 4 in versione PS5 non è partito male su suolo giapponese, tipicamente meno interessato agli sparatutto rispetto al resto del mondo. Ovviamente non è in grado di superare i risultato di Mario Kart World, ricordando comunque che questo è incluso nel bundle di Nintendo Switch 2 e quindi riesce spesso a piazzare vendite notevoli fintanto che ci sono scorte per la console.
Le vendite hardware in Giappone
Ecco invece le console più vendute in Giappone nei sette giorni di riferimento:
- Switch 2 - 44.278
- Switch OLED - 10.568
- PS5 - 10.515
- PS5 Digital Edition - 9.199
- Switch Lite - 5.606
- Switch - 2.875
- PS5 Pro - 1.989
- Xbox Series X - 51
- Xbox Series S Digital Edition - 47
- Xbox Series S - 27
- PS4 - 13
Non stupisce nemmeno che Nintendo Switch 2 sia a primo posto, mentre PS5 pare aver avuto una settimana non particolarmente intensa, ma tra standard, Pro e digital riesce a vendere più dei modelli di Switch 1 sommati assieme. Xbox Series supera il centinaio di unità piazzate, in calo rispetto all'ultimo periodo (non che cambi molto a questo punto).
