La tastiera meccanica GXTrust 872 Xyra è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la tastiera meccanica GXTrust 872 Xyra 80% Hot-Swappable Creamy al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/09/2025
Su Amazon è disponibile la tastiera meccanica GXTrust 872 Xyra 80% a 69,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 74,99 € e il prezzo consigliato di 89,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della tastiera GXTrust 872 Xyra

Questa tastiera con fattore di forma all'80% e layout italiano presenta un'illuminazione RGB personalizzabile via software. Potrete scegliere tra 16,8 milioni di combinazioni per creare lo stile perfetto. Inoltre, è leggera al tocco e assorbe le vibrazioni per una digitazione silenziosa e ammortizzata.

Nella confezione trovate un cavo USB-A-C spiralato removibile, nonché un estrattore di tasti e interruttori 2 in 1, in modo da poterla personalizzare liberamente. Questa Xyra è compatibile con interruttori meccanici a 3 e 5 pin, quindi potrete combinare e sperimentare in base alle vostre preferenze.

