Il nuovo modello di PS5 Slim Digital è già stato lanciato silenziosamente: confermato l'SSD più piccolo

Come era stato anticipato un po' di tempo fa, Sony ha effettivamente lanciato sul mercato, a quanto pare silenziosamente, un nuovo modello di PS5 Slim Digital che rappresenta una semplice revisione del modello precedente ma porta con sé una novità alquanto controversa: un SSD più piccolo rispetto a quelli presenti in precedenza.

La scelta è stata effettuata sicuramente per contenere i costi di produzione e possibilmente non incappare in un ulteriore incremento di prezzo, considerando che ce ne sono stati già diversi in questa stessa generazione: per il resto, non si rilevano particolari variazioni evidenti in questo nuovo modello.

L'arrivo del modello in questione era stato anticipato dal solito e affidabile leaker billbil-kun, il quale ora segnala anche che PS5 Digital con SSD da 825 GB e nuovo codice identificativo è effettivamente disponibile sul mercato in Europa, come visibile ai link presenti nel suo messaggio su X, lanciata silenziosamente da Sony.