Il nuovo modello di PS5 Slim Digital è già stato lanciato silenziosamente: confermato l'SSD più piccolo

A quanto pare Sony ha già lanciato in questi giorni la nuova revisione hardware di PS5 Slim Digital con SSD più piccolo: la console in questione risulta in vendita in Europa dal 13 settembre.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/09/2025
Come era stato anticipato un po' di tempo fa, Sony ha effettivamente lanciato sul mercato, a quanto pare silenziosamente, un nuovo modello di PS5 Slim Digital che rappresenta una semplice revisione del modello precedente ma porta con sé una novità alquanto controversa: un SSD più piccolo rispetto a quelli presenti in precedenza.

La scelta è stata effettuata sicuramente per contenere i costi di produzione e possibilmente non incappare in un ulteriore incremento di prezzo, considerando che ce ne sono stati già diversi in questa stessa generazione: per il resto, non si rilevano particolari variazioni evidenti in questo nuovo modello.

L'arrivo del modello in questione era stato anticipato dal solito e affidabile leaker billbil-kun, il quale ora segnala anche che PS5 Digital con SSD da 825 GB e nuovo codice identificativo è effettivamente disponibile sul mercato in Europa, come visibile ai link presenti nel suo messaggio su X, lanciata silenziosamente da Sony.

Un lancio silenzioso

La nuova PS5 Slim Digital è una delle revisioni hardware che Sony (così come gli altri produttori) effettua periodicamente sulle console in vendita, con le evoluzioni e i cambiamenti che avvengono nell'ambito della produzione di hardware.

In questo caso, però, si assiste a una situazione piuttosto inedita in ambito console: la revisione di PS5 Digital, che per il resto è uguale al modello precedente, ha subito una riduzione nello spazio disponibile sull'SSD.

Questo nuovo modello, identificato con il codice CFI-2116, ha un SSD da 825 GB, come quelli che venivano montati sulle prime versioni di PS5 al lancio, sostituiti successivamente da memorie più capienti a partire da 1 TB.

Dovendo andare a tagliare i costi da qualche parte, evidentemente Sony ha deciso di ritornare al formato iniziale di SSD, proponendo così una riduzione di spazio in quella che dovrebbe essere la più recente evoluzione di PS5 Slim Digital.

Il prezzo resta invariato, che al giorno d'oggi può essere visto come una buona notizia, ma non tanto se si pensa che allo stesso costo fino a poco tempo fa era possibile acquistare la stessa console con un SSD da 1 TB.

Nel frattempo, abbiamo visto che l'aggiornamento di sistema che introdurrà una funzione molto utile per il DualSense arriverà domani.

