Made on YouTube 2025, le principali novità annunciate: strumenti per creator, funzioni IA e tanto altro ancora

In occasione dell'evento Made on YouTube 2025 sono state annunciate diverse novità, con il principale interesse rivolto ai creatori di contenuti. In particolare, sono state confermate diverse funzionalità in arrivo su YouTube Studio, sebbene molte di queste siano state già annunciate in precedenza. Vediamo quindi tutte le novità principali.

Le novità principali in breve YouTube ha annunciato alcune funzionalità basate sull'IA, in arrivo su Shorts, inclusa l'integrazione con Veo 3, Speech to Song (per trasformare i dialoghi in una colonna sonora) e modifiche rapide per le prime bozze. Diverse novità riguardano anche YouTube Studio, come vi abbiamo anticipato, con l'introduzione di Ask Studio per monitorare meglio le statistiche del canale tramite un chatbot IA, test A/B per i titoli e doppiaggio automatico realistico, con la sincronizzazione labiale migliorata. L'evento Made on YouTube 2025 Non mancano strumenti basati sull'intelligenza artificiale, in particolare per i creatori di podcast, che potranno generare facilmente video per un podcast solo audio, oltre a creare brevi clip. Inoltre, gli artisti potranno premiare i loro fan più fedeli su YouTube, ad esempio con merchandising esclusivo, video di ringraziamento, clip dietro le quinte e molto altro ancora. La connessione tra artisti e fan migliora con nuovi strumenti esclusivi Sono state annunciate anche alcune novità dedicate ai brand e allo shopping, in modo da agevolare le collaborazioni tramite funzionalità inedite, come la possibilità di aggiungere un link al sito di un brand negli Shorts.