Made on YouTube 2025, le principali novità annunciate: strumenti per creator, funzioni IA e tanto altro ancora

In occasione dell'evento Made on YouTube 2025 sono state annunciate diverse novità, con il principale interesse rivolto ai creatori di contenuti. In particolare, sono state confermate diverse funzionalità in arrivo su YouTube Studio, sebbene molte di queste siano state già annunciate in precedenza. Vediamo quindi tutte le novità principali.
Le novità principali in breve
YouTube ha annunciato alcune funzionalità basate sull'IA, in arrivo su Shorts, inclusa l'integrazione con Veo 3, Speech to Song (per trasformare i dialoghi in una colonna sonora) e modifiche rapide per le prime bozze. Diverse novità riguardano anche YouTube Studio, come vi abbiamo anticipato, con l'introduzione di Ask Studio per monitorare meglio le statistiche del canale tramite un chatbot IA, test A/B per i titoli e doppiaggio automatico realistico, con la sincronizzazione labiale migliorata.
Non mancano strumenti basati sull'intelligenza artificiale, in particolare per i creatori di podcast, che potranno generare facilmente video per un podcast solo audio, oltre a creare brevi clip. Inoltre, gli artisti potranno premiare i loro fan più fedeli su YouTube, ad esempio con merchandising esclusivo, video di ringraziamento, clip dietro le quinte e molto altro ancora.
Sono state annunciate anche alcune novità dedicate ai brand e allo shopping, in modo da agevolare le collaborazioni tramite funzionalità inedite, come la possibilità di aggiungere un link al sito di un brand negli Shorts.
Nuovi strumenti con YouTube Studio
Tante altre novità approderanno su YouTube Studio, piattaforma utilizzata da milioni di creatori di contenuti. Tra le principali troviamo la funzione di rilevamento delle somiglianze: in poche parole, i creatori potranno rilevare, gestire e autorizzare la rimozione di video non autorizzati che utilizzano la loro somiglianza facciale, in modo da prevenire contenuti fuorvianti. Ask Studio, già menzionato sopra, è praticamente un assistente chatbot in grado di guidare l'utente e rispondere a domande relative alle prestazioni di un determinato video.
La scheda Ispirazione è stata invece aggiornata con un elenco di argomenti suggeriti (su misura per il canale) e altri consigli che aiutano a crescere ulteriormente. La tecnologia di sincronizzazione labiale, invece, verrà testata nei prossimi mesi in modo da rendere le traduzioni più naturali. Ovviamente vi aggiorneremo per quanto riguarda la disponibilità in Italia.