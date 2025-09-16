Il futuro è a 2 nanometri: MediaTek annuncia il suo chip di punta in collaborazione con TSMC, debutto per il 2026

La collaborazione tra MediaTek e TSMC si rafforza ulteriormente grazie a questo risultato: entrambe le società lavorano insieme da tempo allo sviluppo di chip che coniughino alte prestazioni ed efficienza energetica, destinati a settori che spaziano dal mobile ai data center, passando per automotive e soluzioni di calcolo avanzate.

MediaTek ha annunciato ufficialmente il tape-out del suo prossimo SoC di punta , realizzato con il nuovissimo processo produttivo a 2 nanometri di TSMC . Si tratta di un traguardo strategico che posiziona l'azienda tra i primi player a sfruttare questa tecnologia, con l'avvio della produzione di massa previsto per la fine del 2026 e la disponibilità commerciale nello stesso periodo.

Il processo a 2nm di TSMC introduce per la prima volta i transistor nanosheet , capaci di garantire un incremento fino al 18% delle performance a parità di consumo, una riduzione del 36% dei consumi a parità di velocità e una densità logica maggiore di 1,2 volte rispetto all'attuale nodo N3E a 3nm. Un salto tecnologico che promette benefici significativi per i dispositivi di nuova generazione.

MediaTek: il target del nuovo SoC

Non è ancora chiaro quale segmento sarà il target principale del nuovo SoC. Tuttavia, le voci di mercato suggeriscono possibili sinergie con NVIDIA, con cui MediaTek ha già collaborato per il Grace Blackwell GB10 Superchip. Inoltre, si ipotizza che il nuovo chip possa inserirsi nella strategia per il lancio di una piattaforma dedicata agli "AI PC", prevista proprio per il 2026.

TSMC ha già confermato che anche AMD adotterà il nodo a 2nm per i futuri processori Zen 6, segno che la competizione si sposterà rapidamente su questa nuova frontiera tecnologica. Eventi come Computex 2026 o il GTC 2026 di NVIDIA potrebbero rappresentare l'occasione per ulteriori annunci.