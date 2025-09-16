La data di uscita di Wreckreation è stata annunciata con un trailer

Wreckreation ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Three Fields Entertainment e THQ Nordic con un nuovo trailer: il gioco di guida arcade sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 28 ottobre.

L'attesa non è stata affatto breve, considerando che il titolo è stato annunciato tre anni fa e di recente ha perso le versioni PS4 e Xbox One, ma sembra che finalmente gli sviluppatori siano pronti per lanciare questo bizzarro open world da ben 300 chilometri quadrati.

Realizzato da alcuni degli autori di giochi come Burnout e Need for Speed, Wreckreation mette in campo un approccio creativo e senza limiti, in cui ogni utente può diventare l'architetto del proprio mondo fatto di corse e acrobazie mozzafiato.

In solitaria o in multiplayer online, è dunque possibile costruire tracciati su misura, inserire rampe spettacolari, ostacoli imprevedibili e sperimentare sfide sempre nuove, ponendosi l'unico obiettivo di superare costantemente i propri limiti.