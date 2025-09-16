Apple Sports è ufficialmente disponibile anche in Italia: ecco come usare l’applicazione e in cosa consiste

Apple Sports è un'applicazione gratuita disponibile da oggi anche in Italia. Si tratta di un'app perfetta per gli amanti dello sport, dato che funge da raccoglitore di informazioni essenziali, partendo dalle squadre preferite alla visualizzazione in tempo reale delle statistiche o dei risultati delle partite. In questo articolo vi spieghiamo come accedere all'applicazione, come funziona e quali sono i suoi vantaggi. Ovviamente, come al solito, vi invitiamo a comunicarci eventuali novità, pareri o problematiche nei commenti qui sotto.
Come scaricare Apple Sports e come funziona
Prima di tutto, Apple Sports è disponibile per tutti i modelli di iPhone con iOS 17.2 e successivi. Assicuratevi comunque di aggiornare il vostro dispositivo all'ultima versione del software. L'applicazione può essere scaricata direttamente dall'App Store, quindi non dovrete fare altro che cercarla. Una volta installata, potrete facilmente accedere e iniziare a scoprirne le principali funzionalità. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un'app dedicata interamente allo sport, permettendovi di accedere ai risultati delle partite in tempo reale, statistiche e tanto altro ancora.
L'interfaccia è semplice e intuitiva ed è possibile personalizzare la propria esperienza d'uso in base alle varie preferenze, ad esempio scegliendo le squadre e i campionati preferiti, oltre a selezionare l'ordine di visualizzazione in modo che le vostre partite preferite siano sempre in cima. Inoltre, riceverete delle notifiche sulla schermata di blocco (anche su Apple Watch), mostrandovi aggiornamenti in diretta, ed è possibile condividere le schede delle partite con altri utenti.
È inoltre possibile personalizzare la schermata Home del vostro iPhone con i widget delle vostre squadre o campionati preferiti. Quest'ultimi appariranno anche su iPad e Mac, ma assicuratevi ovviamente di scaricare l'app Apple Sports per iPad.
Come usare l’applicazione
Prima di tutto, è necessario configurare l'applicazione in modo da personalizzare la propria esperienza. Selezionate il pulsante con le tre linee in alto a destra, poi andate su Modifica e scegliete le squadre e i campionati. Successivamente, toccate il pulsante Preferiti (l'icona a forma di stella) accanto ai campionati o alle squadre che preferite seguire.
I risultati e le partite di quella squadra compariranno nella sezione Le mie squadre, con i punteggi finali e le partite successive per non perdersi alcun dettaglio, mentre i campionati verranno raggruppati nella pagina I miei campionati. Per sincronizzare le varie novità sugli altri dispositivi Apple che hanno effettuato l'accesso allo stesso account, basterà selezionare il pulsante con le tre linee in alto a destra, toccare il pulsante Account o la vostra foto, poi andare su Sincronizza i miei sport.
Se invece preferite disattivare le quote per le scommesse, andate nelle Impostazioni (del vostro smartphone), poi su App e su Sports, attivando o disattivando la sezione dedicate alle quote per le scommesse.
Infine, se volete attivare (o disattivare) i punteggi e le partite in diretta, andate invece su Gestisci attività in tempo reale (le tre linee con i cerchietti, per intenderci), poi attivate o disattivate l'opzione. Potete anche modificare la frequnza di aggiornamento andando su Impostazioni > App > Sports.
I campionati supportati
Se volete una lista dei campionati supportati (al momento, quindi potrebbero aumentare in futuro), ecco un pratico riepilogo riportato anche sul sito ufficiale:
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Champions League (maschile e femminile)
- Conference League
- Campionato EFL
- Europa League
- Formula 1
- LaLiga
- Liga MX
- Ligue 1
- Ligue 2
- MLB
- MLS
- NASCAR
- NBA
- Pallacanestro NCAA (maschile e femminile)
- NCAAF
- NFL
- NHL
- NWSL
- Premier League
- Primeira Liga
- Segunda División
- Serie A
- Serie B
- Tennis (maschile e femminile)
- WNBA
Nel frattempo, vi ricordiamo che la versione stabile di iOS 26 è ufficialmente disponibile con diverse novità e funzioni. Alcune potrebbero essere limitate o addirittura non disponibili in Italia, quindi come sempre vi invitiamo a segnalarci qualsiasi novità riscontrata, mentre noi vi aggiorneremo in caso di novità.