Apple Sports è ufficialmente disponibile anche in Italia: ecco come usare l’applicazione e in cosa consiste

Apple Sports è un'applicazione gratuita disponibile da oggi anche in Italia. Si tratta di un'app perfetta per gli amanti dello sport, dato che funge da raccoglitore di informazioni essenziali, partendo dalle squadre preferite alla visualizzazione in tempo reale delle statistiche o dei risultati delle partite. In questo articolo vi spieghiamo come accedere all'applicazione, come funziona e quali sono i suoi vantaggi. Ovviamente, come al solito, vi invitiamo a comunicarci eventuali novità, pareri o problematiche nei commenti qui sotto.

Come scaricare Apple Sports e come funziona

Prima di tutto, Apple Sports è disponibile per tutti i modelli di iPhone con iOS 17.2 e successivi. Assicuratevi comunque di aggiornare il vostro dispositivo all'ultima versione del software. L'applicazione può essere scaricata direttamente dall'App Store, quindi non dovrete fare altro che cercarla. Una volta installata, potrete facilmente accedere e iniziare a scoprirne le principali funzionalità. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un'app dedicata interamente allo sport, permettendovi di accedere ai risultati delle partite in tempo reale, statistiche e tanto altro ancora.

Con Apple Sports potrete tenere d'occhio i risultati in tempo reale

L'interfaccia è semplice e intuitiva ed è possibile personalizzare la propria esperienza d'uso in base alle varie preferenze, ad esempio scegliendo le squadre e i campionati preferiti, oltre a selezionare l'ordine di visualizzazione in modo che le vostre partite preferite siano sempre in cima. Inoltre, riceverete delle notifiche sulla schermata di blocco (anche su Apple Watch), mostrandovi aggiornamenti in diretta, ed è possibile condividere le schede delle partite con altri utenti.

Apple Sports e la schermata di blocco

È inoltre possibile personalizzare la schermata Home del vostro iPhone con i widget delle vostre squadre o campionati preferiti. Quest'ultimi appariranno anche su iPad e Mac, ma assicuratevi ovviamente di scaricare l'app Apple Sports per iPad.