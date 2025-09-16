Borderlands 4 resta davanti a Hollow Knight: Silksong nella classifica Steam

A completare la classifica troviamo NBA 2K26 e Shape of Dreams , l'action RPG di Lizard Smoothie prodotto da Neowiz, che ricorderete senz'altro per aver pubblicato lo straordinario soulslike Lies of P.

Path of Exile 2: tutte le novità di The Third Edict, il gigantesco update che abbiamo visto in anteprima

Subito dopo le vendite di Steam Deck, la quarta posizione di Helldivers 2 conferma il grande successo del titolo di Arrowhead Game Studios , tornato alla ribalta da qualche tempo e seguito in questo caso da Path of Exile 2, anch'esso in rimonta grazie all'aggiornamento The Third Edict.

Borderlands 4 si conferma davanti a Hollow Knight: Silksong nella classifica Steam , ma lo sparatutto di Gearbox Software si è spinto oltre, riuscendo a superare anche i titoli free-to-play più popolari sulla piattaforma Valve, ovverosia Counter-Strike 2 e PUBG: Battlegrounds.

Ultimo ma non ultimo

Nelle ultime tre posizioni della top 10 ci sono Warhammer 40.000: Space Marine 2, le prenotazioni di Battlefield 6 e quelle di Dying Light: The Beast, che ha già piazzato oltre un milione di copie solo in fase di preorder.

Il grande successo già riscosso dal gioco ha spinto Techland ad anticipare la data di uscita al 18 settembre, dunque un giorno in meno rispetto a quanto stabilito in precedenza.