5

Borderlands 4 resta davanti a Hollow Knight: Silksong nella classifica Steam

Disponibile ufficialmente, Borderlands 4 si conferma al comando della classifica Steam, battendo Hollow Knight: Silksong e persino i free-to-play di maggior successo sulla piattaforma Valve.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/09/2025
Uno Psycho Bandit di Borderlands 4

Borderlands 4 si conferma davanti a Hollow Knight: Silksong nella classifica Steam, ma lo sparatutto di Gearbox Software si è spinto oltre, riuscendo a superare anche i titoli free-to-play più popolari sulla piattaforma Valve, ovverosia Counter-Strike 2 e PUBG: Battlegrounds.

  1. Borderlands 4
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Steam Deck
  4. Helldivers 2
  5. Path of Exile 2
  6. NBA 2K26
  7. Shape of Dreams
  8. Warhammer 40.000: Space Marine 2
  9. Battlefield 6
  10. Dying Light: The Beast

Subito dopo le vendite di Steam Deck, la quarta posizione di Helldivers 2 conferma il grande successo del titolo di Arrowhead Game Studios, tornato alla ribalta da qualche tempo e seguito in questo caso da Path of Exile 2, anch'esso in rimonta grazie all'aggiornamento The Third Edict.

Path of Exile 2: tutte le novità di The Third Edict, il gigantesco update che abbiamo visto in anteprima Path of Exile 2: tutte le novità di The Third Edict, il gigantesco update che abbiamo visto in anteprima

A completare la classifica troviamo NBA 2K26 e Shape of Dreams, l'action RPG di Lizard Smoothie prodotto da Neowiz, che ricorderete senz'altro per aver pubblicato lo straordinario soulslike Lies of P.

Ultimo ma non ultimo

Nelle ultime tre posizioni della top 10 ci sono Warhammer 40.000: Space Marine 2, le prenotazioni di Battlefield 6 e quelle di Dying Light: The Beast, che ha già piazzato oltre un milione di copie solo in fase di preorder.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il grande successo già riscosso dal gioco ha spinto Techland ad anticipare la data di uscita al 18 settembre, dunque un giorno in meno rispetto a quanto stabilito in precedenza.

#Steam #Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Borderlands 4 resta davanti a Hollow Knight: Silksong nella classifica Steam