Quattro giochi lasceranno il catalogo di Game Pass a fine settembre, tra i quali ben tre Ninja Gaiden

Come da tradizione, con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo giunge anche la comunicazione sui titoli che lasceranno il catalogo di Game Pass a fine settembre e in questo caso s tratta di quattro giochi, fra i quali ben tre Ninja Gaiden.
Si tratta di partenze importanti soprattutto per i fan della saga action di Team Ninja, dunque se rientrate in questa schiera tenete presente che i seguenti giochi saranno disponibili fino al 30 settembre su Game Pass:
- Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Console e PC)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Console e PC)
- Ninja Gaiden 3 Razor's Edge (Cloud, Console e PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
Oltre ai tre capitoli di Ninja Gaiden, anche Terra Invicta verrà rimosso dal servizio, nonostante peraltro si trovi ancora in versione Game Preview, su PC.
il bilancio resta fortemente in attivo
Nelle ore scorse abbiamo visto i giochi in arrivo nella seconda metà di settembre 2025 su Game Pass, con una mandata decisamente ricca di titoli fra i quali Frostpunk 2, Deep Rock Galactic: Survivor, Visions of Mana e il ritorno di Hades.
Come sempre, con l'annuncio dei nuovi arrivi vediamo anche i titoli che se ne stanno per andare, con una rotazione che però mantiene sempre in attivo il bilancio generale del catalogo, considerando che solitamente sono più i giochi introdotti che quelli rimossi, di mese in mese.
Nel caso siate interessati, vi ricordiamo che i giochi del catalogo Game Pass possono essere acquistati con uno sconto fino al 20%, cosa che può rappresentare una buona soluzione per mantenere nella propria libreria i titoli che stanno per uscire dal servizio.
Per quanto riguarda la serie action di Team Ninja, ricordiamo che su Game Pass è in arrivo proprio il mese prossimo Ninja Gaiden 4, il nuovo capitolo sviluppato in collaborazione con PlatinumGames e Xbox Game Studios.