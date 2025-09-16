PS5 riceverà domani il nuovo aggiornamento di sistema che aggiunge una funzione molto utile al DualSense

La questione era stata presentata già lo scorso luglio: l'update permetterà di associare il DualSense a più dispositivi , consentendo di registrare fino a quattro dispositivi diversi per ogni controller e potendo facilmente passare da uno all'altro attraverso una semplice combinazione di tasti.

Giornata di novità per PS5 domani

La novità principale proposta dall'update di sistema di PS5 del 17 settembre è indubbiamente quello legato alla funzionalità di associazione di DualSense a più dispositivi, in quanto consentirà di passare velocemente da un utilizzo all'altro del controller.

Il controller DualSense è compatibile anche con PC, Mac e dispositivi mobili oltre a PS5, ma con questo nuovo update verrà fortemente semplificato il passaggio da un dispositivo all'altro, attraverso un sistema più rapido.

Basterà infatti effettuare l'associazione una prima volta e poi sarà possibile passare facilmente da un dispositivo all'altro accendendolo e poi tenendo premuti uno dei tasti azione e il tasto PS di DualSense per circa 3 secondi.

I diversi tasti azione premuti corrispondono ai dispositivi registrati, con la possibilità di salvarne fino a 4 diversi.