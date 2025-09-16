PS5 riceverà domani il nuovo aggiornamento di sistema che aggiunge una funzione molto utile al DualSense

Sony ha annunciato oggi che arriverà domani, 17 settembre, l'atteso aggiornamento di sistema di PS5 che aggiungerà una funzione molto utile al DualSense, ovvero la possibilità di effettuare il pairing con diversi dispositivi dallo stesso controller, oltre ad altre novità.
La questione era stata presentata già lo scorso luglio: l'update permetterà di associare il DualSense a più dispositivi, consentendo di registrare fino a quattro dispositivi diversi per ogni controller e potendo facilmente passare da uno all'altro attraverso una semplice combinazione di tasti.
Oltre a questo, il nuovo aggiornamento di sistema introduce anche il risparmio energetico per i giochi: in linea con il piano "Road to Zero" che punta a un minor impatto ambientale, Sony introdurrà l'opzione di Risparmio Energetico per i giochi che, se attivata, limita le prestazioni della console in funzione per ridurre i consumi, almeno nei titoli che la supportano.
Giornata di novità per PS5 domani
La novità principale proposta dall'update di sistema di PS5 del 17 settembre è indubbiamente quello legato alla funzionalità di associazione di DualSense a più dispositivi, in quanto consentirà di passare velocemente da un utilizzo all'altro del controller.
Il controller DualSense è compatibile anche con PC, Mac e dispositivi mobili oltre a PS5, ma con questo nuovo update verrà fortemente semplificato il passaggio da un dispositivo all'altro, attraverso un sistema più rapido.
Basterà infatti effettuare l'associazione una prima volta e poi sarà possibile passare facilmente da un dispositivo all'altro accendendolo e poi tenendo premuti uno dei tasti azione e il tasto PS di DualSense per circa 3 secondi.
I diversi tasti azione premuti corrispondono ai dispositivi registrati, con la possibilità di salvarne fino a 4 diversi.