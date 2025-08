Wreckreation è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay

THQ Nordic e Three Fields Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Wreckreation, il frenetico e spettacolare gioco di guida a base open world, che tuttavia non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Realizzato da un team che include diversi ex di Criterion Games, lo studio autore di Burnout, Wreckreation punta a imporsi come un sandbox corsistico fuori dagli schemi, caratterizzato da una gigantesca mappa da ben quattrocento chilometri quadrati su cui sperimentare qualsiasi cosa ci venga in mente.

In maniera simile a TrackMania, infatti, potremo modificare a piacimento lo scenario e inserire rampe, ostacoli e qualsiasi altra cosa per dar vita a gare completamente fuori di testa, in cui basta commettere un errore per schiantarsi in malo modo.

Il gameplay di Wreckreation è dominato da uno spirito prettamente arcade e non si lascia sfuggire opzioni come quelle per la personalizzazione dell'auto: un extra che tanti giocatori apprezzano particolarmente.