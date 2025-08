Tides of Tomorrow torna a mostrarsi con un trailer, è un'avventura dove la storia è influenzata da altri giocatori

Durante il THQ Nordic Showcase, gli sviluppatori di DigixArt (già autori di Road 96) hanno presentato un nuovo trailer di gameplay per Tides of Tomorrow , una peculiare avventura narrativa single player con un sistema di multiplayer asincrono , in cui le scelte degli altri giocatori influenzano direttamente la nostra storia.

Una storia plasmata da altri giocatori

Il trailer pubblicato oggi mette in evidenza il sistema di multiplayer asincrono: all'inizio della partita potremo scegliere di "seguire" un altro giocatore - che sia un amico, uno streamer o uno sconosciuto. Il mondo che esploreremo sarà influenzato dalle sue decisioni precedenti, e viceversa le nostre azioni condizioneranno l'esperienza di chi deciderà di seguire le nostre orme. Un personaggio potrebbe ricordare come è stato trattato da chi ci ha preceduto e reagire di conseguenza, oppure alcuni enigmi potrebbero risultare più semplici o complessi.

A questo proposito, vi ricordiamo che Tides of Tomorrow sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 24 febbraio 2026.