I giochi fisici PS4 e PS5 rappresentano solo il 3% dei ricavi totali di PlayStation

Che il digital delivery abbia ormai superato le copie fisiche nel mercato videoludico non è certo una novità, e i dati pubblicati da PlayStation lo confermano: sebbene il formato retail continui a generare entrate significative, si tratta ormai di una nicchia sempre più ristretta.

In un report per gli investitori, Sony ha dichiarato che le vendite dei giochi in formato fisico hanno rappresentato appena il 3% dei ricavi complessivi dell'anno fiscale 2024 di PlayStation, in netto calo rispetto al 6% registrato nel 2020. Al contrario, i giochi venduti in digitale costituiscono il 20%, quasi sette volte tanto. Il restante 77% è suddiviso tra contenuti aggiuntivi come abbonamenti, DLC e microtransazioni (29%), vendite hardware di console e accessori (24%), servizi (14%) e altre fonti non specificate (10%).